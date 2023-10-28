Siirt’te asayiş uygulaması sırasında çakarlı bir araca cezai işlem uygulanmak üzere Cengiz Topel Caddesinde durduruldu. Araç içinde bulunan şahsın kendini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) personeli olarak tanıtması ve üzerinde sahte MİT personel kimliği görülmesi üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Polis ekipleri tarafından şahsın ikametinde yapılan aramada, 1 adet tabanca, 100 adet uzun namlulu silah fişeği, 50 adet tabanca fişeği, sahte MİT kimliği, polis ve asker üniformaları ele geçirildi.

Sahte kimlik ve üniformalarla vatandaşları dolandırmaya çalışan Muhammed Emin Orhan’ın (21) adli işlemlerinin devam ettiği belirtildi.