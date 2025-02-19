Eskişehir’de jandarma ekiplerince sahte içki üreteceği belirlenen ve 20 litre etil alkol ile birlikte yakalanan şüpheli şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma komutanlığı ekiplerince Odunpazarı İlçesi’nde 1 şüpheli şahsın sahte içki üretmek için etil alkol temin edeceği öğrenildi. Bunun üzerine jandarma ekiplerince konuyla ilgili çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda, 18 Şubat 2025 tarihinde şüpheli 20 litre etil alkol ile birlikte yakalandı. Şahıs hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.