Konya’nın Akşehir ilçesinde 1 kişinin sahte içkiden zehirlendiği şüphesi üzerine çalışma başlatan polis, sahte içki üreten ve satan 1 kişiyi gözaltına aldı. Mahkemeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Akşehir İlçe Devlet Hastanesine giden 1 kişinin sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle Konya’ya sevk edilmesi üzerine konuyla ilgili araştırma başlattı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde sahte içkiyi Yeni Mahallede ikamet eden N.D. (67) isimli şahsın sattığı tespit edildi. N.D.’nin Yeni Mahallede bulunan evinde ve aracında arama yapan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çok sayıda ev yapımı satışa hazır şişelenmiş vaziyette sahte içki buldu. Ekipler sahte içkilere el koyarken N.D. isimli şüpheli de gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan N.D. sevk edildiği adliyede Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Akşehir cezaevine gönderildi.