Kocaeli’de sahte sosyal medya hesapları üzerinden düşük fiyattan yedek otomobil parçaları satışı yaparak 7 kişiyi dolandıran şahıslar, düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. 6 şüpheliden 3’ü tutuklanırken, 3’ü hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verildi.

Kocaeli’de sahte sosyal medya hesapları üzerinden düşük fiyattan yedek otomobil parçaları satışı yaparak 7 kişiyi dolandıran şahıslar, düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. 6 şüpheliden 3’ü tutuklanırken, 3’ü hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verildi.

Ordu’da denizde bulunan mayın benzeri cisim ekipleri harekete geçirdi Ordu’da denizde bulunan mayın benzeri cisim ekipleri harekete geçirdi

Edinilen bilgiye göre, sahte sosyal medya hesapları açan dolandırıcılar, düşük fiyattan yedek otomobil parça satışı vaadiyle 7 kişiyi dolandırdı. Bunun üzerine Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, konuyla alakalı operasyon düzenledi. 28 Şubat Salı günü düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi. Şahıslardan 3’ü tutuklanırken, 3’ü hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verildi.