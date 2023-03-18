Denizli’nin de arasında bulunduğu 27 ilde 47 vatandaş adına sahte hesap açıp 3 milyar 711 milyon 45 bin TL vurgun yapan çete çökertildi. Denizli merkezli İstanbul ve Kırklareli illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda, yakalanan 7 dolandırıcı tutuklandı.

“Suç İşlemek hedefiyle Örgüt Kurma, Yönetme, Üye Olma ve Örgütlü olarak Nitelikli Dolandırıcılık, Resmi Belgede Sahtecilik” suçları çerçevesinde, vatandaşların kimlik bilgilerini kullanmak suretiyle değişik banka şubelerinden sahte hesaplar açarak kredi çeken şüpheli şahısların tespitine yönelik çalışma başlatıldı. Denizli’nin de içerisinde bulunduğu toplam 27 ilde, 47 vatandaş adına açılan sahte hesapları kullanarak toplam 3 milyar 711 milyon 45 bin 21 TL kredi çekip haksız kazanç elde eden, hem vatandaşları hem de kamu kurumlarını zarara uğrattıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Denizli merkezli İstanbul ve Kırklareli illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmada 7 şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda, müştekiler adına düzenlenmiş sahte kimlikler, banka kartları ve dijital materyaller ele geçirildi.

“Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yönetme, Üye Olma ve Örgütlü olarak Nitelikli Dolandırıcılık, Resmi Belgede Sahtecilik” suçlarından adli makamlara sevk edilen 7 şüpheli tutuklanarak ceza evine gönderildi.