Bilişim Uzmanı Hakan Topuzoğlu, hackerların çok ziyaret aldığı için haber sitelerini hedef alıp, yayınladıkları haberlerle insanların yanıltıldığını söyleyerek, "Bilgisayara giren virüsler cihazı zombiye çeviriyor" dedi.

Hackerlar tarafından hedef alınan sitelerde haberler yayınlanarak insanların yanıltıldığını söyleyen Hakan Topuzoğlu, “Güvenlik günümüzde çok daha önemli hale geldi. Bunu hepimiz biliyoruz ama gerçekten de hackerlar ya da sistem kırıcıları diyelim çok farklı noktalara ilerliyorlar. İşte burada da haber sitelerini hedef almış durumdalar. Haber siteleri bir gün içerisinde çok fazla ziyaret aldığı için bir manipülasyon yapmak ya da yasal olmayan bir konuda bir haber yapmak, duyuru yapmak çok daha kolay hale geldi. Öyle olunca haber siteleri hacklenerek, burada birtakım haberler yayınlanıyor ve bunlarla da insanların yanıltılması sağlanmış oluyor” dedi.

Topuzoğlu, siteden bilgisayara giren virüslerin cihazı zombiye çevirdiğini ve sorumluluğun da kullanıcıya kaldığını söyleyerek, “Haliyle öncelikle hep söylüyoruz bilinen siteler ya da güvenilir sitelerde haberleri takip etmemiz gerekiyor. Daha yerel kalmış ya da ilk defa gördüğümüz sitelerde bir habere tıklarken daha da dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü o haberdeki bir görselden dahi bilgisayarımıza virüs ya da Truva atları bulaşabilir ve zarar verir. Bunlar da bilgisayarımızı bir anlamda zombiye çeviriyor. Yani bilgisayarınız üzerinden başka yerlere e-mail gönderebiliyor, posta gönderiyor ya da bizim bilgisayarımız üzerinden birtakım suç olabilecek işler yapılabiliyor. Öyle olunca sorumluluk da haliyle bize ait olmuş oluyor” ifadelerini kullandı.