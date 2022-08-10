Şanlıurfa’dan Sivas’a gidip düğün hediyesi olarak aldığı altın ve başlık parası ile kayıplara karışan sahte gelin, JASAT tarafından yakalandı.

Şanlıurfa’dan Sivas’a gidip düğün hediyesi olarak aldığı altın ve başlık parası ile kayıplara karışan sahte gelin, JASAT tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Sivas’ta yaşayan R.Ç. isimli şahıs, Şanlıurfa’da yaşayan H.Y. isimli kadınla tanıştı. Evlilik için harekete R.Ç., başlık parası verip geline altın aldıktan sonra H.Y.’yi alıp Sivas’a gitti. Evliliğinin ilk sabahında uyandığında H.Y.’yi evde bulamayan R.Ç., dolandırıldığını düşünerek jandarmaya gitti. Sivas’taki jandarma ekipleri durumu Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timine (JASAT) bildirdi.

Altınları satamadan yakalandı

Sahte gelinin izini süren Şanlıurfa JASAT ekipleri, altınları satamadan kıskıvrak yakaladı. Sahte gelinin üzerinde yapılan aramada ise damadın düğün hediyesi olarak aldığı altın zincirli 5’i bir yerde, 2 adet altın bilezik, 3 adet altın yüzük ve 3 adet altın küpe ele geçirildi.

Gözaltına alınan sahte gelin, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.