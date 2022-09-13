Kayseri’de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, sosyal medya üzerinden para karşılığı sahte evrak düzenleyen 2 şahıs yapılan eş zamanlı operasyon ile yakalandı.

Kayseri’de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, sosyal medya üzerinden para karşılığı sahte evrak düzenleyen 2 şahıs yapılan eş zamanlı operasyon ile yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, sosyal medya üzerinden para karşılığı kimlik, sürücü belgesi ve diploma gibi belgelerin sahtesini yaparak çevre illere ve yurtdışına gönderim yapan şahıslar tespit edildi. Harekete geçen ekipler Kayseri ve Aksaray’da 3 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 19 adet sahte diploma, 8 adet sahte kimlik belgesi, 15 adet sahte sürücü belgesi, 1 adet ikamet izin belgesi, 7 adet muhtelif kart, 3 adet sim kartlı kartuş, 2 adet çipli boş kart, 2 adet laptop, 1 adet kimlik basımında kullanılan yazıcı, 1 adet renkli yazıcı ve 1 adet USB bulunurken, 2 kişi de yakalandı.

Yakalanan şahıslar gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, bulunan materyallere de ekipler tarafından el konuldu.