Tekirdağ’da sahte doktor olayıyla ülke gündemine oturan Çerkezköy Devlet Hastanesinin başhekimi değişti.

Tekirdağ’da sahte doktor olayıyla ülke gündemine oturan Çerkezköy Devlet Hastanesinin başhekimi değişti.

Çerkezköy Devlet Hastanesindeki sahte doktor Ayşe Özkiraz skandalının ardından, önceki gün Sağlık Bakanlığı tarafından görevden alındığı duyurulan Uzm. Dr. Mehmet Ali Filiz’in yerine Saray Devlet Hastanesinde Başhekimliği görevini sürdüren İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Gökhan Özdemir’in 20 Aralık 2022 tarihi itibarıyla atandığı duyuruldu.

Sosyal medya üzerinden bulduğu ikinci sevgilisi tarafından doktor olmadığının anlaşılması üzerine yapılan suç duyurusu sonrası, birinci sevgilinin de ifadesiyle gözaltına alındıktan sonra evindeki tıbbi malzemelerle birlikte 25 Kasım 2022 tarihinde çıkarıldığı Çerkezköy Adliyesinde mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen ’Madam Matruşka’ lakaplı Ayşe Özkiraz’ın, 16 Aralık Cuma günü Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede "resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, "özel belgede sahtecilik" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve "yetkisiz hekimlik suçlarını düzenleyen 1219 sayılı Kanun’a muhalefet" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar olmak üzere toplam 13 yıla kadar hapis cezası istendi.