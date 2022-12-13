Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan M.K.U isimli şahıs Hastane görevlilerine Anestezi Doktoru olduğunu söyleyerek önlük temin etmek için Çocuk Yoğun Bakım ünitesine giriş yapmaya çalıştığı esnada Sahte doktor olduğu anlaşılmış Güvenlik görevlilerince yakalanmıştır.

Şüpheliden alınan ifadeye göre: KBB polikliniğinde muayene olabilmek için boş olan başka bir odadan doktor önlüğü aldığını ve bu önlükle kendisini KBB doktoruna doktor olarak tanıttığını ve muayene olduğunu daha sonra hastaneden ayrıldığını, eve gittiğini, Doktorluğun nasıl olduğunu merak ettiği için gece 24 sıralarında hastaneye kadın doğum servisinden giriş yapmaya çalıştığı esnada doktor önlüğünün içerisindeki takip cihazı alarmı çalınca hastane güvenlik görevlilerine sağlıkçı olduğunu, bugün gündüz muayene olurken önlüklerin karıştığını ve önlüğü bırakmak için geldiğini söylediğini, ve oradan ayrılarak Çocuk Yoğun Bakım ünitesi bina girişinde bulunan görevlilerden Anestezi uzmanı doktorum diyerek önlük temin etmelerini istediğini, önlük almak için temizlik görevlileriyle birlikte Çocuk Yoğun Bakım Ünitesine girerken Hastane güvenlik görevlileri tarafından yakalandığını beyan etmiştir.

Konu ile ilgili günün Nöbetçi Cumhuriyet Savcısınca Gözaltı Talimatı verilerek gerekli tahkikatın ardından Şüpheli Mevcutlu olarak adli makamlara sevk edilecektir.