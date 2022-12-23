Ardahan’da, Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı adına sahte sosyal medya hesabı açan kişilere yönelik soruşturma başlatıldı.

Ardahan’da, Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı adına sahte sosyal medya hesabı açan kişilere yönelik soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, sosyal medyada sahte hesap üzerinden dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunulduğu şikayetlerinin artması üzerine savcılık harekete geçti. Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı "nitelikli dolandırıcılık" soruşturması çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde sahte sitelerin dolandırıcılar tarafından çeşitli isimlerde açıldığı belirlendi. Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı adına açılan hesaplarda gümrükte unutulan ve gümrüğe takılan ürünlerin gümrük müdürlüğü adına piyasa değerinden çok daha düşük fiyatla satışa sunulduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.