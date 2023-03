Kastamonu’nun Cide ilçesinde kendisini Cumhuriyet başsavcısı olarak tanıtan şahıs, telefon ile aradığı yaşlı çifti, ‘adınız hırsızlığa karıştı’ diyerek hesabındaki paraları istedi. Telefon dolandırıcılarına kanan yaşlı çift, hesaplarındaki 50 bin TL’yi çekmek isterken banka personeli ve polis ekiplerinin dikkati sayesinde dolandırılmaktan kurtarıldı.

Kastamonu’nun Cide ilçesine bağlı Sofular köyünde yaşayan 79 yaşlarındaki Leyla Taçkın ve eşi Sadullah Taçkın dolandırıcılar tarafından telefonla arandı. Leyla Taçkın’a kendisini Cumhuriyet başsavcısı olarak tanıtan şahıs, yaklaşık 3 saat süren konuşmanın ardından hem kendilerinin hem de çocuklarının kişisel bilgilerinin verilmesi üzerine telefon dolandırıcılarına inandı. ’Adınız hırsızlığa karıştı’ diyerek kendilerini ağa düşüren şahısların talimatları üzerine bankaya giden Leyla Taçkın, hesabındaki 50 bin TL’yi çekerek kendisine verilen hesaba yatırmak istedi. Durumu anlayan banka çalışanları Leyla Taçkın’ın hesabına bloke koyarak paranın çekilmesine izin verilmedi. Hesabındaki paranın çekilmesine izin verilmediği gerekçesiyle Leyla Taçkın, banka personeline tepki gösterdi. Bunun üzerine banka personeli tarafından polis ekipleri aranarak yardım istendi. Olay yerine gelen Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, banka personeliyle birlikte yaşlı çifti dolandırıldıklarına ikna etti. Daha sonra polis ekipleri, telefon dolandırıcılarından şikayetçi olmaları için yaşlı çifti polis merkezine götürdü.

“Namaz kılmama bile izin vermediler, aynı anda hem evi hem de cep telefonunu aradılar”

Aynı anda hem evi hem de cep telefonunun arandığını söyleyen Leyle Taçkın, şahısların namaz kılmaya bile izin vermediklerini belirterek, “Telefonda kendisini Cumhuriyet Başsavcısı olarak tanıttı. ’Biz sizi araştırdık. Marmara Üniversitesinde oğlunuz profesör’ dediler. Oğlumun, çocuklarımın adını, nerede çalıştıklarını biliyorlardı. Çocukların doğum tarihlerine kadar biliyorlar. Bu suçun sicilinize işlememesi için ne varsa hepsini bize söylediler, ’sizin adınızla 277 yere soygun yapılmış. Bu suçlar sizin sicilinize işleyecek, hesabınızdaki parayı buraya yatırın. İki üç gün sonra buradan parayı çekip alabilirsiniz’ dediler. Ev telefonum ayrı açık, cep telefonum ayrı açık. Namaz kılmaya bile izin vermediler. Namazımın duasını bile yapamadım. Daha sonra biz de bankaya parayı çekmeye geldik. Sağ olsun bankada parayı bize vermediler, dolandırıldığımızı söylediler. Bizi uyardılar, sonra telefonda ben de eşim de kızdı. Bize parayı bankadan vermediler. Evimizin adresine kadar her şeyi biliyorlardı. Evimize kadar geleceklerdi” dedi.

Dolandırıcılar, kendilerini Cumhuriyet başsavcısı olarak tanıttılar

Saban saatlerinde telefon dolandırıcılarının kendisini aradığını kaydeden Leyla Taçkın, “Sabah beni aradılar. Sizin hesaplarınızdan, bankalardan her taraftan paralar çekilmiş. Her senin hem de eşinin telefonunuz, verileriniz, bilgileriniz hepsi bizim elimizde dediler. Ben de hayır böyle bir şey olamaz dediğimde, ’ben Cumhuriyet başsavcısıyım’ dedi. Benimle 3 saat boyunca konuştu, çocuklarımızın doğrum tarihlerine kadar her şeyi söyledi. Bize talimatlar vererek, ’gidin bankadan paranızı çekin, size verilen hesaba yatırın. Biz evinize gelip bankadan aldığınız fişi sizden alacağız Edirne’de Yakup Yıldız ismine hesabınızdaki parayı yatırın’ dediler” diye konuştu.

Eşi dolandırılmaya çalışılan Sadullah Taçkın ise, “Eve girdiğimde benimle konuşamadı. Eşime kim onlar diyorum bana cevap veremiyor” şeklinde konuştu.