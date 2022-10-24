Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılıkla mücadele çalışmaları çerçevesinde A.K. isimli yabancı uyruklu şahsın sahte banknot satacağı bilgisini aldı. Ekipler, fiziki takibe aldıkları şahsı 45 adet sahte 100 TL’lik toplamda 4 bin 500 lirayı satarken suçüstü yakaladı.

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