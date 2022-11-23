SAMSUN (İHA) – Samsun Arıcılar Birliği Başkanı Rasim Kaplan, sahte balın önüne geçmek için arıcılarda barkod sistemi kullandıklarını ve her arıcıya üretim kapasitesi kadar barkod verildiğini söyledi.

SAMSUN (İHA) – Samsun Arıcılar Birliği Başkanı Rasim Kaplan, sahte balın önüne geçmek için arıcılarda barkod sistemi kullandıklarını ve her arıcıya üretim kapasitesi kadar barkod verildiğini söyledi.

Gerçeğinden ayırmanın oldukça zor olduğu ‘sahte bal’ konusu bir süredir Türkiye gündeminde yer alıyor. Sahte balın sadece Türkiye’nin sorunu olmadığını ve dünya genelinde sahte balla ilgili birçok mücadelenin verildiğini ifade eden Başkan Rasim Kaplan, aldıkları önlemler hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“Her arıcıya üretim kapasitesi kadar barkod vereceğiz”

Arıcılara üretim kapasitesi kadar barkod verileceğini ve üretilen ballara barkod yapıştırılacağını ifade eden Rasim Kaplan, “Yapay ve sahte balla mücadele ile ilgili devletimiz çalışıyor. Raflardan alınan ve balların yüzde 80’inin sahte çıktığı haberlerini bizler de gördük. Bunları, ‘arıcılar piyasaya sürüyor’ diye lanse etmek doğru değil. Piyasa yapay bal sürülüyor, sınırlardan kaçak bal giriyor, bunlarla ilgili devlet mücadele ediyor. Birlik olarak biz de gerekli çalışmaları yapıyoruz, bakanlığımız da gerekli çalışmaları yapıyor. Sahte ve yapay balı önlemek için üreticilerin kovanlarına taktığımız plaka gibi ürettikleri bal kadar da teneke bazında ürettiyse tenekelere, çerçeve ürettiyse çerçevelere barkod vereceğiz. Bunlar bakanlık ve birlik kontrolünde verilecek. Her arıcıya üretim kapasitesi kadar barkod vereceğiz. Üretici bin barkod alıp, 3 bin barkod kullandıysa bu dikkat çekecek. Orada bir sahtecilik olduğu anlaşılacak. Örneğin bin arısı olan bir arıcı 20 kilo bal üretebilir. Ona o kadarlık barkod vereceğiz. Üretici ürününe barkodu yapıştıracak. Paketlemeye kadar sorumluluk üreticide. Paketlemeden sonra üründe rafta bir sorun çıkarsa, paketleyicinin bala dışarıdan bir şey kattığı ortaya çıkmış olacak” dedi.

“Barkod uygulaması büyük oranda sahte balın önüne geçebilir”

Piyasada barkodsuz bal satılmaması ile sahte balların da büyük oranda önüne geçebileceğini belirten Kaplan, “Barkod uygulaması büyük oranda sahte balın önüne geçebilir. Balın üreticiden paketlemeye kadar takibi var. Bunun sorumluluğu üreticide. Samsun’da bunu uyguluyoruz. Uygulayan illerimiz de var ama zorunlu hale gelmedi. Biz bu modelin zorunlu hale gelmesini her görüşmemizde yetkililere öneriyoruz. Sahte balı gerçek baldan ayırmak çok zor. Özellikle gözle ayırmak daha da zor. Geçen hafta Çambalı Kongresi yapıldı. Orada dünyaya sahte balla ortak mücadele vurgusu yapıldı. Dünya Arıcılar Birliği Genel Başkan Yardımcısı kongrede, ‘Sahte bal sadece Türkiye’nin değil, dünyanın sorunu’ dedi. Biz bal üretiminde Çin’den sonra dünya 2’nsiyiz. O yüzden balımıza sahip çıkmalı ve sahte balın önüne geçmeliyiz” diye konuştu.