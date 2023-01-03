Gerçeklerinden ayırt edilmesi zor olacak şekilde sahte araç kiralama siteleri oluşturarak, özellikle yılbaşında araç kiralamak isteyen 200 vatandaşı 5 milyon lira dolandıran şebekeye İzmir merkezli 12 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan 31 kişiden 25’i polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Gerçeklerinden ayırt edilmesi zor olacak şekilde sahte araç kiralama siteleri oluşturarak, özellikle yılbaşında araç kiralamak isteyen 200 vatandaşı 5 milyon lira dolandıran şebekeye İzmir merkezli 12 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan 31 kişiden 25’i polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kurumsal araç kiralama firmalarına ait internet sitelerinin vatandaşlar tarafından gerçeklerinden ayırt edilmesi zor olacak şekilde sahte araç kiralama sitelerini hazırlayan, sayfa üzerine iletişim bilgilerini ekleyen bir dolandırıcılık şebekesini tespit etti. Ekipler, araç kiralamak isteyen vatandaşların sahte sitelerde yer alan iletişim numaraları ile irtibata geçtikleri ve araç kiralamak üzere şüpheliler ile anlaştıkları, daha sonra kendilerine verilen IBAN numaralarına araç kiralama ve depozito ücretlerini göndermelerine rağmen kiraladıkları araçların adreslerine gönderilmediği ve şüphelilerin bu yöntem ile 200 vatandaşı yaklaşık 5 milyon lira dolandırıp haksız kazanç sağladıklarını belirledi.

12 ilde eş zamanlı operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen Siber polis, İzmir merkezli Bursa, Düzce, Hatay, İstanbul, Kırıkkale, Konya, Manisa, Mersin, Samsun, Şanlıurfa ve Van’daki adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan 31 şüpheliden 25’i gözaltına alınırken, diğer şüphelileri yakalamak için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Whatsapp üzerinden kandırıyorlar

Öte yandan olayla ilgili yürütülen çalışmalar çerçevesinde, alınan müşteki ifadeler ile incelenen banka hesapları neticesinde; vatandaşları dolandırmak amacıyla kurumsal firmalara ait internet sitelerinin sahtelerini ve kopyalarını hazırlattıkları, bu sitelerin Google arama motorunda üst satırlarda çıkmasını sağladıkları, vatandaşların internet tarayıcısına araç kiralama yazarak arattığında, sahte sitelerin üzerinde bulunan yabancı uyruklu şahıslar adına kayıtlı olan GSM numarası üzerinden vatandaşlarla Whatsapp mesajlaşma programı üzerinden iletişime geçtikleri ortaya çıktı. Ayrıca şüphelilerin araç kiralama konusunda vatandaşlarla anlaştıktan sonra “araç kiralama depozitosu ve araç kiralama bedeli” adı altında şüphelilere ait banka hesapları üzerinden para talep ettikleri, hesaplar üzerinden temin edilen dolandırıcılık konusu paraların şüpheliler tarafından bir kısmını ATM’den çektikleri bir kısmının ise şüphelilerin kendi aralarında ’havale-EFT-Fast’ işlemlerini uygulayarak para transferlerini gerçekleştirdikleri belirlendi.