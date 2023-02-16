Zonguldak’ta sahte altın kolyeyi 6 bin 500 TL’ye satmaya çalışırken kuyumcu tarafından fark edilince olay yerinden kaçan şüpheli, polis ekiplerce kıskıvrak yakalandı.

Zonguldak’ta sahte altın kolyeyi 6 bin 500 TL’ye satmaya çalışırken kuyumcu tarafından fark edilince olay yerinden kaçan şüpheli, polis ekiplerce kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay sabah saatlerinde Gazipaşa Caddesi’nde O.A.’nin işlettiği kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz bir şahıs, elindeki sahte bir kolyeyi kuyumcuya götürerek 6 bin 500 liraya satmaya çalıştı. Kuyumcu ise kolyeyi incelediğinde sahte olduğunun farkına vardı. İşyeri sahibi O.A., şüpheli şahıs farkına varmadan polis ekiplerine haber verdi. Öte yandan şahsın kuyumcudaki rahat hareketleri ise gözlerden kaçmadı. İşyerine gelen polis ekipleri şüpheliyi yakalayarak emniyete götürdü. Dolandırıcılık şüphelisinin emniyetteki sorgusu sürüyor.