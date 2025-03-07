Sivas’ta 2 kişi 32 adet sahte 1 gramlık altınlarla birlikte polis tarafından yakalandı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, siyasaya sahte altın sürmek üzere Sivas’a üç kişinin geldiği ihbarını değerlendirdi. İstanbul’dan Sivas’a gelen D.K. S.K ve M.B. ekiplerin titiz takipleri sonucu yakalanarak gözaltına alındı. İki kişinin üzerinde, 32 adet 1 gramlık sahte altın, 9 bin 420 TL nakit para ele geçirildi. Şüphelilerin banka hesabındaki 69 bin TL’ye el konuldu. Yakalanan 3 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.