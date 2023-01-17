Aydın’ın Kuşadası ilçesinde sahte alkol ürettiği tespit edilen bir şahıs yapılan operasyonla yakalandı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde sahte alkol ürettiği tespit edilen bir şahıs yapılan operasyonla yakalandı.

Kuşadası Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından kent genelinde kaçak veya sahte içki imalatı ve ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, sahte alkol ürettiği belirlenen G.A. düzenlenen operasyonla Kadınlar Denizi Mahallesi’nde yakalandı. Şahsın, aracında yapılan aramalarda 6 adet anason aroması, 4 adet 5 litrelik bidonlar içerisinde olmak üzere toplam 20 litre etil alkol, 2 Adet 0.50 Cl pet şişelere konulmuş satışa hazır sahte içki, 2 adet 0.50 Cl pet şişelere konulmuş satışa hazır sahte içki, 1 adet 0.50 Cl pet şişelere konulmuş satışa hazır sahte içki, 1 bidon içerisinde toplam 5 litre sahte içki, 1 bidon içerisinde toplam 5 litre sahte içki, 1 bidon içerisinde toplam 5 litre sahte içki ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, G.A. isimli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.