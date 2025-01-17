İstanbul’da 38 kişinin hayatını kaybettiği sahte alkol soruşturması kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden 3’ü adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul’un Güngören, Beyoğlu, Bakırköy ve Başakşehir ilçeleri başta olmak üzere birçok ilçede sahte alkolden zehirlenen 88 kişi hastaneye kaldırılmış ve 38 kişi hayatını kaybetmişti. Sahte alkolden ölümlere yönelik başlatılan soruşturmada 6 şüpheli gözaltına alınmıştı. Yakalanan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden T.P., M.D. ve C.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.K., S.Y. ve E.K. adlı 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Böylece sahte alkol soruşturması kapsamında tutuklu sayısı 9’a yükseldi.