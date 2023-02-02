Aydın’ın Efeler ilçesinde sahte alkol imalathanesine düzenlenen operasyonda sahte alkol ve yapımında kullanılan malzemeler ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın’ın Efeler ilçesinde sahte alkol imalathanesine düzenlenen operasyonda sahte alkol ve yapımında kullanılan malzemeler ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak ve sahte alkol üreten, satan şahıslara yönelik planlı çalışmalarına devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Efeler ilçesinde bir evde sahte alkol üretildiği bilgisine ulaşıldı. Operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri, imalathaneye baskın gerçekleştirdi. Baskında 1 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 380 litre el yapımı şarap, 1 adet hassas terazi, 1 adet test kiti, 1 adet ölçüm refraktometresi, 3 kilogram şarap mayası, 1 adet sıvıölçer, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 100 adet doluma hazır 5 litrelik pet ve cam şişe, 1 adet üzüm sıkma makinası, 1 adet üzüm çöpü ayırma makinası ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.