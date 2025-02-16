Türkiye Acil Tıp Derneği Toksikoloji Grubu Başkanı Dr. Ayça Açıkalın Akpınar; son günlerde sahte alkol tüketiminden hayatını kaybeden insanların arttığına dikkat çekerek, "Sahte alkol ile gerçek alkolü ayırt etmeleri tadından, kokusundan ya da renginden maalesef mümkün değil. O nedenle kesinlikle ruhsatlı yerlerden alınmış, kapalı, kutusu olan, üzerinde barkodu olan içecekleri tüketmelerini öneriyoruz" dedi.

Son günlerde özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde birçok kişinin hayatını kaybetmesiyle gündeme gelen sahte alkol ile ilgili Türkiye Acil Tıp Derneği Toksikoloji Grubu Başkanı Dr. Ayça Açıkalın Akpınar uyarılarda bulundu. Erken tedavinin önemine değinen Akpınar; "Maalesef karbonmonoksit zehirlenmeleri, sahte alkol zehirlenmelerinde son zamanlarda artış meydana geldi. Bunların etkin tedavisi oldukça önemli. Genç erişkinler oldukça maruz kalıyor. Erken dönemde hem koruyucu önlem alarak maruziyetin olmaması en büyük hedefimiz özellikle metil alkol zehirlenmelerinde. Kesinlikle sahte alkol riski olabilecek barkodsuz, açıktan hiçbir alkolü içmemeleri en önemlileri. Ama tabi bir şekilde maruz kalırlarsa da çok erken dönemde bulanık görme, genel durum bozukluğu, göğüs ağrısı, nefes darlığı gibi semptomlar olursa hızlıca en yakın hastaneye başvurmalarını öneriyoruz. Erken tedavi bu hastalıkta oldukça önemli" dedi.

Sahte alkolün renk ve tatla ayırt edilemeyeceğinin altını çizen Dr. Akpınar; alkol kullanan kişilerin barkodlu içecekler tüketmesi gerektiğini vurguladı. Dr. Ayça Açıkalın Akpınar; "Sahte alkol ile gerçek alkolü ayırt etmek tadından, kokusundan ya da renginden maalesef mümkün değil. O nedenle kesinlikle ruhsatlı yerlerden alınmış, kapalı, kutusu olan, üzerinde barkodu olan içecekleri tüketmelerini öneriyoruz. Açıktan alınmış her içecekte böyle bir risk olabiliyor" ifadelerini kullandı.