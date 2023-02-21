Çameli Belediyesi’nin deprem bölgesinde faaliyet gösteren sahra mutfağındaki görevliler, Başkan Cengiz Arslan’la bir araya gelerek yaşadıklarını anlattı.

Çameli Belediyesi’nin deprem bölgesinde faaliyet gösteren sahra mutfağındaki görevliler, Başkan Cengiz Arslan’la bir araya gelerek yaşadıklarını anlattı.

Denizli’de depremin ilk gününden buyana seferber olan Çameli Belediyesi, Hatay’da kurduğu sahra mutfağıyla binlerce vatandaşa sıcak yemek ikramında bulundu. Sahra mutfağında dükkanlarını kapattıktan sonra malzemeleriyle gidip görev yapan muhtar Uğur Sökmen ve 17 kişilik ekip, deprem bölgesinden dönerek İlçe Belediye Başkanı Cengiz Arslan’ı ziyaret etti. Görevliler çalıştıkları afet bölgesindeki durumu, yaşadıkları korkuları anlattı.

Teşekkürlerin ileten ve birlik mesajı veren Başkan Arslan, “Hiç düşünmeden dükkanı kapatarak ekibi ve malzemeleri ile birlikte depremzedelerin temel ihtiyaçlarının karşılanması noktasında çok büyük çaba sarf eden gönüllü ekibimize teşekkür ederim. Gece gündüz demeden çok yoğun bir çalışma içerisine girdiler. Birlik ve beraberlik ruhuyla ilk günden bu yana afetzede kardeşlerimizin yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz. İnşallah hep birlikte yaralarımızı saracağız. Allah’ım güç kuvvet versin” dedi.