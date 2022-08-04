Dünya Düzce Günleri’nin dördüncü gününde sürpriz evlenme teklifi yapıldı. Sahneye çıkan genç binlerce kişinin önünde diz çökerek sevdiği kıza evlenme teklifi yaptı. Sahnede evlenme teklifi alan genç kız binlerce kişinin desteğiyle “evet” cevabını verdi.

Dünya Düzce Günleri’nin dördüncü gününde sürpriz evlenme teklifi yapıldı. Sahneye çıkan genç binlerce kişinin önünde diz çökerek sevdiği kıza evlenme teklifi yaptı. Sahnede evlenme teklifi alan genç kız binlerce kişinin desteğiyle “evet” cevabını verdi.

Düzce Belediyesi’nin organize ettiği Dünya Düzce Günleri’nin dördüncü gününde sahneye İmera grubu çıktı. Karadeniz şarkıları ile alanı dolduranlar horon teptikleri esnada sürpriz bir evlenme teklifi yapıldı. Ali Osman İsmailoğlu isimli genç sahneye çıkarak sevdiği kadın için şarkı söylemek istediğini söyledi. İmera Grubu sevdiği kadının da sahneye çıkması şartı ile şarkıyı söylemesine izin verdi. Seslendirdiği şarkının ardından Ali Osman İsmailoğlu binlerce kişinin önünde diz çökerek, “Hayatımı en anlamlı yapan sensin. Bundan sonrada benim eşim olur musun? Benimle evlenir misin?” diyerek sevdiği kadından cevap bekledi. Sahnede evlenme teklifi alan ve bir anda ne olduğunu anlayamayan Aslı İrem Şahin, seyircilerin “evet, evet” diyerek destek vermesi ile evlenme teklifine “evet” cevabını verdi. İmera Grubu da genç çifte mutluluklar diledi.