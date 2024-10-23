2005 yılında Çağlar İşgören tarafından kurulan ve sanat danışmanlığını duayen tiyatrocu Haldun Dormen’in üstlendiği Sahne Tozu Tiyatrosu, 20. sanat yılına görkemli bir giriş yaptı. İzmir’de gerçekleşen organizasyonda Haldun Dormen’in yanı sıra ünlü oyuncular da yerini aldı.

Sanat Danışmanlığını usta tiyatrocu Haldun Dormen’in üstlendiği Sahne Tozu Tiyatrosu, 20’inci sanat yılını İzmir’de bir otelde kutladı. 2005 yılından bu yana gittikçe büyüyen ve perdelediği oyunlarla İzmirli tiyatroseverlerin gönlünde taht kuran Sahne Tozu Tiyatrosu’nun 20’inci yıl kutlamasına, tiyatronun sanat danışmanlığını yapan Haldun Dormen, Selçuk Yöntem, Levent Üzümcü, Sema Sarper ve Mehmet Sarper, Oya Başak, Bige Kırca, tiyatro oyuncuları ve öğrencileri ile tiyatro dünyasının emektarları katıldı. Kutlamanın başında söz alan Sahne Tozu Tiyatrosu kurucusu ve Genel Sanat Yönetmeni Çağlar İşgören, 2005 yılında tiyatroyu nasıl kurduğunu ve Haldun Dormen ile tanışma hatıralarını anlattı. Sahne Tozu Tiyatrosu’nun daha da büyüyerek gelecek yıllarda da kutlamaları gerçekleştireceğini amaçladıklarını söyleyen İşgören, geceye katılan tüm tiyatro camiasına da teşekkürlerini sundu.

"Umuyorum ki, bunun 40’ıncı, 60’ıncı, 70’inci yılını da kutlarız"

Gecede konuşma yapan Sahne Tozu Tiyatrosu kurucuu ve Genel Sanat Yönetmeni Çağlar İşgören, tiyatroda ’Dormen Ekolü’nü devam ettirerek tiyatronun ileriki yıllarda da yıldönümü kutlamalaını gerçekleştirmek istediklerini vurguladı. İşgören, "Ben canı gönülden çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Bir şeyi istemek gerekli ama isterken güzel istemek gerekli. Ben kalpten çok istediğimi düşünüyorum. Sevgili dostlarımla birlikte İzmir’den Türkiye’ye elimizden geldiğince gayretle tiyatro yapmayı çok istedik. Bunu isterken de bir şeyleri öğrene öğrene, taş üstüne taş koya koya yapmaya çalıştık. Bunun için de bundan tam 20 yıl önce, Türk tiyatrosunun kilometre taşlarından biri olan Haldun Dormen ile tanışma fırsatı buldum ve kendisine bu dileklerimi ilettim. Tanrı’ya şükürler olsun ki o gün bugündür birlikteyiz. Tiyatromun 20 yıldır başında sanat yönetmenliği yapıyor. Benim en büyük amacım, profesyonel oyuncularımla, öğrencilerimizle, seyircilerimizle birlikte Dormen Ekolü’nü ülkemizde devam ettirmek. Umuyorum ki, bunun 40’ıncı, 60’ıncı, 70’inci yılını da kutlarız. Türkiye Cumhuriyeti’nin neresinde tiyatro varsa ülkemiz insanlarından sahip çıkmasını istiyorum. Tiyatromuza nice yıllar diliyorum ve Haldun Dormen’e, Göksel Kortay’a, Selçuk Yöntem’e ve nice güzel ustalarıma teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

"Türk tiyatrosu çok güzel yerlere gidiyor"

Sahne Tozu Tiyatrosu’nun 20’inci yıl kutlamasında konuşan duayen oyuncu Haldun Dormen, "Sahne Tozu Tiyatrosu’nu 20 yıl önce Çağlar ile beraber kurduğumuz için çok mutuyum. İnşallah, ben olmasam da bu tiyatro 50. yılını da kutlayacak. Türk tiyatrosu çok güzel yerlere gidiyor. Bunu gördüğüm için de çok mutluyum" ifadelerine yer verdi. Usta oyuncu Selçuk Yöntem, "Tiyatroyla uğraşmak çok meşakkatli ama çok da güzel bir duygu. Sahne Tou Tiyatrosu’nun 20. yılını kutluyorum. Dönüp baktığımızda bunun yarıdan fazlasındaki dönemde ben de varım. Hem öğrenci yetiştirme, hem topluma tiyatroyu sevdirme hem de büyükleriyle sanat hayatlarını paylaşmaları beni çok mutlu ediyor. Başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

Levent Üzümcü, Vural Çelik’i andı

İzmir Şehir Tiyatroları’nın Genel Sanat Yönetmeni ünlü oyuncu Levent Üzümcü ise Sahne Tozu Tiyatrosu’nun 20’inci sanat yılını kutlarken, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden ve bir dönem Avrupa Yakası dizisinde birlikte rol aldığı arkadaşı Vural Çelik’i andı. Üzümcü, "Bir özel tiyatronun 20. yılını doldurabilmesi çok özel bir şey. Hem de kültür ve sanatın merkezi olarak görülmeyen bir yerde bunu başarabilmesi çok özel bir durumdur. En azından bu çabalarından bile tebriği fazlasıyla hak ediyorlar. Ben Vural’ı çok iyi tanıyorum, çok iyi bir insandı. Ölüm galiba istediğin zaman birini arayamamak. Onu özleyecek olmak çok koyuyor insana. Vural ancak biz öldüğümüzde ölecek; umarım uzun ömürlü olur" sözlerine yer verdi.

Gecenin ilerleyen saatlerinde tiyatro dünyasının iki usta ismi Haldun Dormen ve Selçuk Yöntem, müzik eşliğinde karşılıklı oynaması renkli görüntüler oluşturdu.