Sahne Tiyatrosu, Erzincan’da 2023 yılının üçüncü tiyatro perdesini açtı.

Sahne Tiyatrosu, Erzincan’da 2023 yılının üçüncü tiyatro perdesini açtı.

Kasım ayı içerisinde "The Çulsuz", Ocak ayı içerisinde “Alican’ın Rüyası” ve “Naaş-ı Muhteremler ile yüzlerce seyirciye ulaşan Sahne Tiyatrosu yeni tiyatro oyunuyla yine tiyatro severlerin karşısına çıktı.

Sahnelenen oyun “Elveda Tiyatro” ismini taşıdı

Müzikal tiyatro oyununda; tiyatronun topluma yayılmasında iz yapmış tiyatro sanatçılarının hayatlarından tiyatronun içerisinde bulunduğu karmaşa ve tiyatronun önemi seyircilere aktarılmaya çalışıldı.

Tek perde olarak oynanan tiyatro oyunu Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Tiyatro Salonunda ücretsiz olarak sahnelendi.

"Elveda Tiyatro" oyunu toplamda 480 tiyatro sever ile buluştu.