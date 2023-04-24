Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği çocuk koroları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Tayyare Kültür Merkezi’nde konser verdi.

TSM çocuk korosu, Şef Samiye Berkmen eşliğinde birbirinden güzel şarkılarla, THM Çocuk Korosu da Şef Cemile Kara Polat eşliğinde hareketli türkülerle salondaki seyircilere keyifli anlar yaşattı.

Finalde, iki koronun küçük sanatçıları, ortak seslendirdiği iki şarkıyla izleyicilerden bolca alkış aldı. Orkestra Şube Müdür Vekili Nilüfer Göl konser sonunda Samiye Berkmen ve Cemile Kara Polat’a çiçeklerini takdim etti.