Bursa Karacabey’e bağlı Şahmelek ve Doğla mahallelerinde gerçekleşen yol çalışmaları sona erdi. Büyükşehir Belediyesi koordinasyonuyla gerçekleşen çalışma ile kırsal mahallelerden merkeze ulaşım mesafesi azalırken vatandaşlar için daha pratik hale geldi. Bu çalışma hem kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların günlük yaşantısı hem de tarım ve ormancılık gibi faaliyetlerde zamandan tasarruf edilmesi açısından önem taşıyor.

BURSA (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi koordinasyonuyla Şahmelek ve Doğla mahalleleri arasında gerçekleşen çalışmalarda sona gelindi. Merkeze ulaşım mesafesini kısaltan çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte 27 km’lik mesafe 19 km’ye düşürüldü. Bu çalışmayla birlikte vatandaşların ulaşımda olduğu kadar tarımsal ve orman faaliyetlerinde de iş yükünü azaltarak zamandan tasarruf edilmesi bekleniyor.

Önceki gün Doğla ve Şahmelek mahallelerindeki çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Fatih Karabatı'ya, Şahmelek Muhtarı Recep Özen ve mahalleliler de eşlik etti. Muhtar Özen biten yol çalışmasının ardından mahalle halkının memnuniyetini dile getirirken, "Uzun zamandır beklediğimiz bir çalışmaydı. Bu anlamda emeği geçen Büyükşehir Belediyesi ve Karacabey Belediyesi’ne teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

“YENİ YOLUN AÇILMASI, ÖZELLİKLE TARIM VE TİCARETLE UĞRAŞAN VATANDAŞLAR İÇİN ULAŞIMI KOLAYLAŞTIRACAK”

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı da yol çalışmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu çalışma, bölge halkının yaşam kalitesini arttırmanın ve ulaşımda sağlanan kolaylığın yanı sıra hem tarımsal hem de ormancılık gibi üretim faaliyetlerini de zamandan tasarruf ettirecek. Bu ve benzer çalışmalarımızla ilçenin dört bir yanında hizmet vermeye devam ediyoruz. Bizlere bu konuda destek veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey’e de teşekkür ediyorum. Merkez ve kırsal fark etmeksizin aynı hizmetin Karacabey’in bütün noktalarında geçerli olması için çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek.’’ ifadelerini kullandı.