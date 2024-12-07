Ankara’nın Keçiören ilçesinde sahipsiz sokak hayvanların saldırısına uğrayan ve bir yıldır sağlığına tam anlamıyla kavuşamayan Tunahan Yılmaz’ın annesi Ergül Yılmaz, çocuğunun en büyük hayalinin okula başlamak olduğunu söyledi.

Ankara’da yaşayan 10 yaşındaki Tunahan Yılmaz, geçen yıl 7 Aralık’ta Keçiören ilçesi Kafkas Mahallesi’ndeki evinden çıkıp okuluna giderken boş arazide bulunan çok sayıda sahipsiz sokak hayvanlarının saldırısına uğradıktan sonra ağır yaralanmıştı. Olayın ardından Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi’ne sevk edilen Yılmaz, bir yıl içerisinde irili ufaklı olmak üzere birçok operasyon geçirdi. Sağlığına tam anlamıyla henüz kavuşamayan ve 3 ay sonra baş bölgesinden bir operasyon daha geçirecek olan Yılmaz’ın ailesi, çocuklarının her gün saldırı bölgesini görmemesi ve psikolojisinin iyi gitmesi için Keçiören’den taşınarak yeni bir hayata adım attı. Yeni hayatına alışmaya çalışan ve geride kalan bir yıllık süreçte acı dolu günler geçiren Tunahan’ın en büyük hayali ise eğitim öğretim hayatına ve okul arkadaşlarına geri kavuşmak olduğunu söyleyen Anne Ergül Yılmaz, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e seslenerek, destek beklediklerini söyledi.

“Tunahan her şeyden korkar oldu”

Geride kalan bir yıllık süreçte çok acı dolu günler geçirdiklerini ve Tunahan’ın ve kendilerinin psikolojisinin iyi olmadığını söyleyen Baba Halil Yılmaz, “Şu an tedavileri devam ediyor, 3 ay sonra tekrar baş bölgesinden bir ameliyatı daha var. Uzun bir süre, 10 yılı tamamlayacağız ama bu süreç 10 yılı tamamlamakla da bitmeyecek. Çünkü doktorumuz ‘hiçbir zaman Allah’ın yarattığı gibi olmayacak, ömür boyu dikkat edeceksiniz’ dedi. Tunahan her şeyden korkar oldu. Bir ses yükseldi zaman durduğu yerde bile titreyebiliyor. Abisi okula giderken cep telefonu ile video çekmiş. Okula çok özeniyor. Abisi servise bineceği zaman abisinin önünden 4-5 tane başıboş sokak köpeği oradan geliyor. Bu olaya çözüm bulunmasını istiyoruz. Başka Tunahanların canı yanmasın” diye konuştu.

“Anayasa Mahkemesi’nin önce insan canı diyeceğinden hiçbir şüphem yok”

Resmi Gazete’de 2 Ağustos’ta yayımlanarak yürürlüğe giren sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik kanunun iptali ve yürürlüğün durdurulması için Anayasa Mahkemesi’ne yapılan başvuruyu değerlendiren Yılmaz, “Anayasa Mahkemesi’nin önce insan canı diyeceğinden hiçbir şüphem yok. Ben Anayasa Mahkemesi’ne güveniyorum. Sokakta başıboş sokak köpek savunucuları gittik diyenler, bize mecliste ‘şov yapma’ diyenler gerçek şovu onlar yapıyorlar. Bizim böyle bir stresimiz yok. Yasa çıktıktan sonra yasayı uygulayan belediyelerimiz var ama parti ayırt etmeksizin ağırlıklı olarak bu yasayı uygulamıyorlar” ifadelerini kullandı.

“En azından çocuklarımızın büyüdüğü yere taşınalım dedik”

Tunahan’ın köpeklerin saldırdığı yeri hatırlamasın diye evlerinden taşındıklarını ve yeni bir hayata başlamak istediklerini söyleyen Yılmaz, “Ben zaten taşınacaktım, önceden ikamet ettiğimiz, en azından çocuklarımızın büyüdüğü yere taşınalım dedik” şeklinde konuştu.

“Benden başkasıyla dışarı çıkmak istemiyor”

Tunahan’ın evden dışarıya çıkmak istediğini ama korkularından dolayı hala tek başına evden çıkamadığını belirten baba Yılmaz, “Senden başkasıyla çıkmam diyor. Tunahan’ın küçük bir motosikleti var, dışarı dolaştırmaya çıkardım. Baba, ‘köpek’ dedi. Oğlum ‘bir şey olmaz, onun sahibi de vardır yanında’ dedim ‘ama sahibi yok, gidelim baba’ dedi. Benim dengemde bozuldu, benim sağlık durumumum da iyi değil. Biz kime ne diyeceğiz. Benden başkasıyla çıkmak istemiyor” dedi.

“Tunahan’ın en büyük hayali okula başlamak”

Anne Ergül Yılmaz ise Tunahan’ın sokağa çıkmak gibi birçok şeyi özlediğini dile getirerek, “Okulu çok özlediğinden bahsetti. ‘Anne ben neden dışarı çıkamıyorum, neden okula gidemiyorum’ diyor. Benim çocuğumun hayallerini aldılar, özgürlüğü kısıtlandı. Okulu ile ilgili öğretmeni ‘Tunahan neden okula gelmiyor’ dedi. Tedavi hala devam ettiği için doktorumuz enfeksiyon açısından önermedi, bu durumla bir rapor çıkacak ve evde eğitim alarak devam edecek. Biz de evde eğitim almasını istiyoruz ama evde eğitim ne kadar olur. Tunahan, arkadaşları ile oynayacak yaşta. Okulunu, arkadaşlarını, öğretmenlerini özlüyor. Tunahan hastaneden eve geldikten sonra dersin yanı sıra el emeği bir şeyler yapmaya çalışıyor. Psikoloji iyi değil. Biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ama biz de iyi değiliz” ifadelerini kullandı.

Tunahan’ın sosyal medya aracılığıyla okul arkadaşlarıyla görüştüğünü belirten Anne Ergül Yılmaz, “Arkadaşları genelde okulda oldukları için bir buluşma olmuyor ama telefonda görüşüyorlar. Biraz morali yerine geliyor, heyecanlanıyor. Tunahan’ın en büyük hayali okula başlamak” dedi.

Öte yandan, Anne Ergül Yılmaz, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e seslenerek, Tunahan’ın eğitim öğretim hayatına başlamayı çok istediğini ve bu konuda kendilerinden destek beklediklerini söyledi.