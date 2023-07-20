Manisa’da gerekli şartları taşımadığı için 2022 yılında lisansı iptal edilerek, faaliyetleri durdurulan Batı Atık Ara Depolama ve Geri Dönüşüm Tesisi, başıboş kalması sebebiyle potansiyel tehlike oluşturuyor.

Manisa’da son yıllarda artan geri dönüşüm tesislerindeki yangınlar, yetkililerin bu yöndeki denetimlerini de sıklaştırdı. Aynı tesislerde her yıl birkaç kez çıkan yangınlar, hava ve çevre kirliliğinin yanı sıra ekonomiye de büyük zarar veriyor. Denetimlerine aralıksız devam eden Manisa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, geçtiğimiz yıl gerekli şartları yerine getirmediği için Yunusemre ilçesine bağlı Evrenos Mahallesi’nde bulunan ve 2017 yılından bu yana faaliyet gösteren Batı Atık Ara Depolama ve Geri Dönüşüm Tesisinin lisansını 2022 yılında iptal ederek, tesise 1 milyon 677 bin TL ceza kesti. Faaliyetleri duran tesis, bir süre sonra başıboş kaldı. Tehlikeli atıkların taşınması, depolanması, bertaraf işlemlerinin yapılması ve tehlikesiz atıkların toplanıp ayrıştırılması işlemi yapan tesisin bahçesinde istiflenen tonlarca atık da tehlike saçıyor. Muhtemel kimyasal atıkların da yer aldığı tesis, yangın riski de taşırken, bazı varillerden sızıntı olduğu görüldü. Mülkiyeti bir vatandaşa ait olan depoyu kiralayarak işleten firmanın yetkililerine ulaşılamazken, uzun bir süredir kira da ödemedikleri iddia edildi.

Öte yandan, atıkların bertarafı için yetkililer tarafından yürütülen çalışmalar sürerken, tesisin bulunduğu bölgede faaliyet gösteren işletmeler ile Manisalı vatandaşlar da bir an önce konunun çözüme kavuşmasını bekliyor.