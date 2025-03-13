Manisa Valisi Vahdettin Özkan başkanlığında sahipsiz hayvanların ürettiği risklere karşı korunma tedbirleri değerlendirildi. 17 ilçe kaymakamı ve Hayvanları Koruma Kurulu üyelerinin katılımıyla ilçelerde yapılanlar ve yapılacaklar ele alındı.

Toplantıda, sahipsiz hayvanların rehabilitasyonu, bakımevlerinde barındırılmaları, insan ve çevre sağlığını koruyacak önlemlerin alınması, hayvan bakımevlerinin ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi ve tehlike arz eden hayvanlara yönelik tedbirler değerlendirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Uğur Bayil, Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği kapsamında Manisa’da yapılan çalışmalara ilişkin katılımcılara bilgi verdi.

Vali Özkan, "Hayvanları Koruma Kurulumuz aldığı kararlarla; asli görevli olan belediyelerimize her türlü desteği vermekte, sahipsiz hayvanların refahını gözeterek toplum sağlığı ve güvenliğine önemli katkı sağlamaktadır." dedi.

Toplantı kaymakamlıklar, belediyeler ve ilgili kurumlarla koordinasyonu gerektiren çalışmaların değerlendirilmesi ile sona erdi.