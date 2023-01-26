Vali Ali Çelik, Kütahya Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği Meclis Toplantısı’na katıldı.

Vali Ali Çelik, Kütahya Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği Meclis Toplantısı’na katıldı.

İl, ilçe belediyeleri ve İl Özel İdaresinden oluşan Birliğin Meclis Toplantısı’nda 2022 yılında il genelinde 4 bin 27 adet kısırlaştırma operasyonu yapıldığı, Gediz-Pazarlar-Simav-Şaphane ilçelerine ait hayvan barınağı projesinin teslim aşamasında olduğu, Tavşanlı Belediyesine ait hayvan barınağının iyileştirilmesi ve Emet Belediyesi’ne ait hayvan barınağının tekrar ruhsatlı faal hale getirilmesi ile ilgili belediyelerin çalışmalarını sürdürdüğü, kısırlaştırma çalışmalarının daha sağlıklı yürütülebilmesi için taşınabilir ultrasonografi cihazı alındığı, il merkezi ve ilçelerde besleme odak noktalarının artırılması için çalışmaların sürdüğü bilgileri paylaşıldı.

Toplantıda yıl boyunca il ve ilçe belediyelerinin sahipsiz sokak hayvanlarının hızlı ve kontrolsüz üremesinin önüne geçmek amacıyla kısırlaştırmaya yoğunlaşacağı ifade edildi.