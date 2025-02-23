Muğla Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından hazırlanan İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantısı Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda; Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile ‘Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği’ kapsamında sahipsiz hayvanlara ilişkin yürütülecek çalışmalar, alınacak tedbirler ve öneriler değerlendirildi.

Vali Özer Türk Toplantı salonunda yapılan toplantıya, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Vali Yardımcısı Murat Kahraman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdür v. Ömer Kahraman ve İlçe Belediye Başkanları ile STK temsilcileri katıldı.