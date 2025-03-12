Manisa Valisi Vahdettin Özkan il genelindeki sahipsiz hayvanlardan kaynaklı sorunları gidermek amacıyla belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Vali Özkan önceliklerinin toplum sağlığı ve huzuru olduğunu, bunu oluştururken ortak akılla hareket edildiğini aynı zamanda sahipsiz hayvanların yaşam şartlarının iyileştirileceğini vurguladı.

Vali Vahdettin Özkan, Manisa’daki sahipsiz hayvanlardan kaynaklanan risklere karşı korunma tedbirlerini güçlendirmek amacıyla Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve 17 ilçe belediye başkanının katılımıyla düzenlediği toplantıda ’Sahipsiz Hayvanlarla ilgili her ilçede Koruma/Korunma Eylem Planı’nın ortak akılla oluşturulduğunu, belediyelerce planın uygulanması yapılırken ilgili tüm kamu kuruluşlarının yardımcı olacağını ifade etti.

Sahipsiz hayvanlardan kaynaklanan sorunlar ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü toplantıda sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması, bakımevi ve doğal yaşam alanlarının oluşturulması, belediyelere düşen sorumluluklar ve ilgili mevzuat kapsamında yapılması gerekenler değerlendirildi.

Toplantıda ihtiyaç duyulan ilçelerde hayvan bakımevi ve doğal yaşam alanı kurulması için alternatif arazi tespit çalışmalarının yapılması, belediyelerin yanı sıra veteriner hekimlerin de sürece dahil edilmesi, ilçelerde komisyonlar kurularak yapılan çalışmaların takip edilmesi konuları ele alındı.

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde nüfusu 25 binin üzerinde olan belediyelerin hayvan bakımevi kurma zorunluluğu olduğu hatırlatılarak, sahipsiz hayvanların toplanmasına yönelik çalışmalara ivedilikle başlanması gerektiği vurgulandı.

Ayrıca, rehabilitasyon süreci tamamlanmış olsa dahi sahipsiz hayvanların bakımevi dışına terk edilmesi veya sokaklara geri bırakılmasının ilgililere yükümlülük doğuracağı ifade edildi.

Toplantıda özellikle saldırgan davranışlar sergileyen, bulaşıcı hastalık taşıyan veya sahiplenmesi yasak olan hayvanlarla ilgili yasal düzenlemelerin ivedilikle uygulanacağı aktarıldı.

Vali Vahdettin Özkan, öncelikle vatandaşların huzur ve güvenliğinin yine sahipsiz hayvanların korunmasının esas olduğunu belirterek, "Bu konuda atacağımız her adım, öncelikle insanlarımızın güvenliğini sağlamak ve hayvanların yaşam şartlarını iyileştirmek adına büyük önem taşıyor. Belediyeler, veteriner hekimler ve diğer ilgili kurumlarla iş birliği içinde çalışarak sahipsiz hayvanların kontrol altına alınmasını ve rehabilitasyon süreçlerinin etkin bir şekilde yönetilmesini sağlayacağız. Bu sürecin sürdürülebilir olması için etkin kısırlaştırma yapılacak, doğal yaşam alanları oluşturulacak ve bakımevleri kurulacaktır." dedi.