Şahinkayalı öğrenciler, 2025 yılı TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bursa Bölge Sergisi için üç projeyle davet alarak büyük bir başarıya imza attı.

Bu yıl 56.’sı düzenlenen Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’na 22 bin 586 proje başvurusu yapıldı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, 12 alanda toplam bin 200 proje bölge finallerinde yarışmaya hak kazandı. Şahinkaya Eğitim Kurumları, bölgede en fazla proje ile seçilen okullar arasında yer almayı başardı.

Bu yıl bölge sergisine Danışman Öğretmenleri Hakan Özkaynak liderliğinde Şahinkaya öğrencilerinden;

"Elif Söylen, Mete Kaan Şahinkaya, Selin Pekiner: Biyoloji / Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji alanında ’İpek Böceği (Bombyx Mori) Karbon Kuantum Noktalarıyla Buluşuyor: Çevre Dostu Floresan İpeğin Karakterizasyonu’ projeleri. Süleyman Kerem Şen Fizik / Yenilenebilir Enerji alanında ’Laser Destekli Kendiliğinden Sentezlenen Kuantum Noktaları Kullanarak Şarj Olan Süperkapasitör Üretimi, Karakterizasyonu ve Optimizasyonu’ projesi. Efe Ceylan ise Teknolojik Tasarım / STEAM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Sanat ve Matematik) alanında, ’Ev Tipi Kullanıma Uygun Mobil Mikroplastik Dedektörünün Tasarımı, Karakterizasyonu ve Optimizasyonu’ projesi ile katılmaya hak kazandı."

Şahinkaya Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Şahinkaya, öğrencilerin elde ettiği başarılarla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları ifadeler yer verdi;

"Şahinkaya Eğitim Kurumları, bilimsel yaklaşımı ve yenilikçi eğitim anlayışıyla öne çıkan köklü bir eğitim kurumudur. Uyguladığımız eğitim modelinin etkinliğini, her yıl öğrencilerimizi Türkiye’nin seçkin üniversitelerine kazandırarak somut bir biçimde ortaya koymaktayız. Akademik başarının yanı sıra öğrencilerimizi bilim, sanat ve spor alanlarında da destekleyerek onların küreselleşen dünyada donanımlı bireyler ve evrensel değerlere sahip dünya vatandaşları olarak yetişmelerine özel bir hassasiyet göstermekteyiz."

Bölge yarışmaları, 24-27 Şubat 2025 tarihleri arasında Balıkesir Üniversitesi Çağış Yerleşkesinde 12 bölgede yüz yüze gerçekleştirilecek.