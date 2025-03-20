Bursa’nın eğitim markalarından olan Şahinkaya Eğitim Kurumları, geleneksel hale getirdiği Girişimcilik Zirvesi’ni bu yıl da büyük bir başarıyla gerçekleştirdi. LEADS projesi kapsamında gerçekleştirilen Şahinkaya Girişimcilik Zirvesi 2025, 3-19 Mart 2025 tarihleri arasında Academy Kampüs’te alanında önde gelen isimleri öğrencilerle bir araya getirerek girişimcilik ve yenilikçi düşünce alanlarında ışık tutan ilham verici oturumlara sahne oldu. Zirvenin kapanışı, literatüre giren ameliyatları ile Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahı Prof. Dr. Mehmet Veli Karaaltın’ın sunumuyla gerçekleştirildi.

Zirve kapsamında yurt içi ve yurt dışından alanında başarılı birçok isim öğrencilerle buluştu. Konuşmacılar arasında Girişimci İş Kadınları Federasyonu (GİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Av. Oya Eroğlu, PILOTCAR Kurucusu Şükrü Özkılıç, Müthiş Psikoloji Kurucu Ortağı Üsame Kaya, Biletinial CEO’su Ulaş Uslu, BarberKing Kurucusu Şenol Erdoğan, Seri Girişimci, İş İnsanı ve Fütürist Alphan Manas, Tasarımcı Şafak Çak ve Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahı Prof. Dr. Mehmet Veli Karaaltın yer aldı.

Dünyanın konuştuğu isimler Şahinkaya girişimcilik zirvesinde

Zirvede öğrenciler, farklı sektörlerden dünya çapında başarı yakalamış girişimcilerin hikayelerini ve deneyimlerini birebir deneyimleme fırsatı yakaladı. GİFED Başkanı Av. Oya Eroğlu, kadın girişimciliğinin önemi ve iş dünyasındaki yeri üzerine farkındalık oluştururken PILOTCAR Kurucusu Şükrü Özkılıç, elektrikli araç sektöründeki inovasyonun ve teknolojik gelişmelerin girişimciliğe etkisini ele aldı. Müthiş Psikoloji Kurucu Ortağı Üsame Kaya, marka oluşturma ve hedef belirleme süreçlerinin psikolojik boyutunu anlatırken, Biletinial CEO’su Ulaş Uslu süreklilik, direnç ve gelişime açık olmanın girişimcilikteki kilit rolüne vurgu yaptı.

Ronaldo’yu tıraş eden berberden, milyoner yatırımcılara ilham dolu buluşma

İngiltere’den Şahinkaya Girişimcilik Zirvesi için gelen ve usturası ile dünyanın en iyi futbolcularından Ronaldo ve Rio Ferdinand ile Türk Milli Futbol Takımı’nı tıraş ederek ismini duyuran berber Şenol Erdoğan, markasının uluslararası başarıya nasıl ulaştığını ve dünya çapındaki ünlü isimlerin neden kendisini tercih ettiğini paylaştı.

Ülkemizde de yayınlanan televizyon programının beş milyoner yatırımcısından biri olan Seri Girişimci Alphan Manas ise girişimcilikte dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik ve yapay zeka gibi mega trendlerin etkilerini anlatarak geleceğe hazırlanmanın yollarını gösterdi. Paris Hilton, Jennifer Lopez, Sting ve daha birçok ünlü ismin yaşadığı mekânları ve sahnelerini tasarlayan Şafak Çak ise girişimcilikte kararlılık ve yenilikçiliğin başarıdaki rolüne vurgu yaptı.

Zirvenin son konuğu olan ve literatüre giren ameliyatlar gerçekleştiren Prof. Dr. Mehmet Veli Karaaltın da "Mesleğinizde kendinizi rutinle sınırlamayın, yeniliğe açık olun" diyerek tıpta inovasyonun, sürekli öğrenmenin ve gelişimin kaçınılmaz olduğuna dikkat çekti.

Şahinkaya: Geleceğin Liderlerini Yetiştiriyoruz

Şahinkaya Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Şahinkaya ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dilay Şahinkaya, zirve boyunca katılımcılarla yakından ilgilendi. Oğuzhan Şahinkaya, etkinlik hakkında yaptığı açıklamada; "Şahinkaya Eğitim Kurumları olarak öğrencilerimizin akademik ve mesleki başarılarını en iyi noktaya taşımak için en güncel eğitim modellerini uyguluyoruz. Eğitim anlayışımız sadece akademik başarıya odaklanmakla kalmayıp girişimcilik, liderlik ve hayal gücü gibi becerileri de geliştirmeye yöneliktir. LGS ve YKS gibi akademik başarılarla öne çıkan öğrencilerimiz, bu tür etkinliklerle iş hayatına şimdiden

hazırlanmaktadır. Bugün, mezunlarımızın tıptan mühendisliğe, hukuktan sanatın her alanına kadar farklı sektörlerde başarılı kariyerlere sahip olmaları, eğitim modelimizin doğruluğunu kanıtlamaktadır. Ülkemizin geleceğine yön verecek olan bu başarılı bireyleri yetiştirmek en büyük gurur kaynağımızdır."