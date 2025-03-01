Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından düzenlenen 56. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına bu yıl toplam 22.586 proje başvurusu yapıldı. Alanlarında uzman akademisyenlerden oluşan jüri üyeleri tarafından gerçekleştirilen titiz bir ön değerlendirme sonucunda, 12 farklı disiplinde toplam 1.200 proje bölge yarışmasına katılmaya hak kazandı. Yarışma sonucunda Şahinkaya Eğitim Kurumları öğrencisi Süleyman Kerem Şen ‘Fizik ve Yenilenebilir Enerji’ kategorisinde "Laser Destekli Kendiliğinden Sentezlenen Kuantum Noktaları Kullanarak Şarj Olan Süperkapasitör Üretimi, Karakterizasyonu ve Optimizasyonu projesi ile bölge birinciliği derecesi elde etti.

Şahinkaya öğrencileri bilimsel araştırmalarıyla zirvede

Geçmiş yıllarda da Şahinkaya Eğitim Kurumları Bilim Koordinatörü Hakan Özkaynak rehberliğinde yarışmalara katılan Şahinkaya öğrencilerinden Şevket Mestan ve Kuzey İdin, "Çocuklara ve Gençlere Yönelik Ekonomik ve Hızlı Fotometri ile Yıldız İzleme İçin Yenilikçi Yöntem" adlı projeleriyle fizik alanında Bölge Birinciliği, 7. sınıf öğrencisi Bahar Sevinç Kızılırmak, "Kompozit Mıknatısların Manyetik Yüzdürme Performansına Periyodik Manyetik Alan Değişimlerinin Etkisi" başlıklı fizik projesiyle Bölge İkinciliği, Şahinkaya Eğitim Kurumları Öğretmeni Büşra Aydın rehberliğinde 7. sınıf öğrencileri İlhan Broutin, Doruk Türkyılmaz ve Kerem Şentürk, "Kum Tanelerinin Geometrisinden Geometrik Cisimlerin Özelliklerine: Bir Keşif Yolculuğu" başlıklı projeleriyle matematik alanında Bölge Birinciliğini kazanmıştı.

Dilay Şahinkaya: "Tekrar eden başarı tesadüf değildir"

Şahinkaya Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dilay Şahinkaya, elde edilen başarılarla ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Geçmiş yıllarda olduğu gibi, bu yıl da öğrencilerimiz TÜBİTAK tarafından düzenlenen prestijli bilim yarışmasından birincilik ödülü ile Bursa’ya dönmeyi başardı. Bu başarı, hem öğrencilerimizin azimli ve disiplinli çalışmasının hem de onlara rehberlik eden akademik kadromuzun bilimsel destek sürecinin bir sonucudur. Şahinkaya Eğitim Kurumları olarak bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik odaklı eğitim metodolojimizi benimsiyor ve bu yöntemin, öğrencilerimizin analitik düşünme ve bilimsel araştırma becerilerini geliştirdiğini görmekten gurur duyuyoruz. Her yıl tekrar eden bu başarı, kesinlikle bir tesadüf değildir. Şahinkaya Eğitim Kurumları, Bursa’nın eğitim alanındaki lider kuruluşları arasındaki yerini korumaya ve geleceğin bilim insanlarını yetiştirmeye devam edecektir."