Samsun’un Vezirköprü ilçesinde bulunan ve Türkiye’nin ikinci büyük su kanyonu olma özelliğini taşıyan Şahinkaya Kanyonu, sıcak yaz günlerinde yoğun ilgi görüyor.

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde bulunan ve Türkiye’nin ikinci büyük su kanyonu olma özelliğini taşıyan Şahinkaya Kanyonu, sıcak yaz günlerinde yoğun ilgi görüyor.

Şehir gürültüsünden ve sıcaktan bunalan vatandaşların ilk tercihleri arasında doğa harikası Şahinkaya Kanyonu geliyor. Özel araçlar ve turlarla kanyona ulaşan vatandaşları eşsiz bir manzara karşılıyor. Bir tarafta yeşil ile mavinin iç içe olduğu Altınkaya Baraj Gölü, diğer tarafta ise gizemli kanyon kendini gösteriyor. Kızılırmak Nehri’nin maviye dönüştüğü baraj gölü, yemyeşil çam ormanları ve kanyonun heybeti doğa tutkunlarına kucak açıyor. Kanyon özellikle hafta sonları yoğun ziyaretçi alıyor.

Doğa tutkunlarının yeni gözdesi

Vezirköprü ilçesinde Türkmen Mahallesi Altınkaya Baraj Gölü üzerinde bulunan Şahinkaya Kanyonu, tabii güzelliği ile insanlara doyumsuz bir manzara sunuyor. Vezirköprü’nün 17 km kadar kuzeybatısında bulunan kanyon, Altınkaya Barajı’nın en derin ve en ince yeri olma özelliği ile dikkat çekiyor. Uzunluğu yaklaşık 1500, su derinliği ortalama 106, yüksekliği ise ortalama 350 metre olan kanyon, Kızılırmak sularının sarp kayalıklar arasında kendine yol bulduğu gizemli geçit olarak heybetiyle görenleri hayran bırakıyor.

Şahinkaya Kanyonu ve bulunduğu çevre 2011 yılında ulusal turizm bölgesi ilan edildi ve halihazırda bölgeye günübirlik geziler yapılıyor. Kızılırmak Nehri üzerindeki göz kamaştıran Şahinkaya Kanyonu, yerli ve yabancı turistler tarafından sık sık ziyaret ediliyor.

Türkiye’de çok az sayıda bulunan kanyon için, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgeye turizm yatırımları gerçekleştirildi. Tekne turları ile ün salan kanyona, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından gemi ile feribot konuşlandırıldı. Kanyonda çok sayıda özel tekne de tur hizmeti veriyor. Kanyonda tesisleşme de sağlandı. Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan kanyon kafe ile vatandaşlara yeme-içme ve dinlenme fırsatı sunuluyor.

Kanyon oluşumu

Dağ oluşumunun deprem ya da akarsu aşındırması sonucu meydana geldiği tahmin ediliyor. Kanyonda iki duvar halinde oluşturan kireçtaşı ana kayalarında birçok tabii mağara göze çarpıyor. Alan, tabiat yürüyüşü, manzara seyri, günübirlik faaliyetler, kamp, bitki ve yaban hayatı gözlemciliği, fotosafari, su sporları, tekne gezisi, amatör olta balıkçılığı, kaya tırmanışı, yamaç paraşütü, su altı dalışı, gastronomi gibi faaliyetlere ev sahipliği yapıyor.

Kanyonun bugünkü hali ise 1988 yılında yapılan Altınkaya Barajı ile bölgede su tutulmaya başlanması sonucu ortaya çıktı.