Samsun’un Vezirköprü ilçesinde bulunan ve Türkiye’nin ikinci büyük su kanyonu olma özelliğini taşıyan Şahinkaya Kanyonu’na gelen ziyaretçi sayısı her geçen yıl artıyor. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 2023 yaz döneminde yaklaşık 70 bin kişinin kanyonu ziyaret ettiğini söyledi.

Vezirköprü ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıkta bulunan Şahinkaya Kanyonu, Altınkaya Barajı’nın en derin ve en ince yeri olma özelliği ile dikkat çekiyor. Uzunluğu yaklaşık bin 500 metre, su derinliği ortalama 106 metre, yüksekliği ise ortalama 350 metre olan kanyon, Kızılırmak Nehri’nin sarp kayalıklar arasında kendine yol bulduğu bir geçit olarak heybetiyle görenleri hayran bırakıyor.

Şahinkaya Kanyonu’nda ziyaretçiler, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan tesisleşme ile doğanın içinde dinlenme fırsatı yakalıyor. Büyükşehir Belediyesi’ne ait feribotlarla düzenlenen seferlerle de misafirler buradaki güzel doğanın tadını çıkarıyor.

Her yıl ziyaretçi sayısının arttığı Şahinkaya Kanyonu’nu bu yıl yaz döneminde 70 bin 420 kişinin ziyaret ettiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Şahinkaya Kanyonu, Türkiye’nin ikinci büyük su kanyonu olma özelliğine sahip. Tam bir doğa harikası. Her geçen yıl da artan bir ziyaretçi sayısı var. Burası mutlaka görülmesi gereken bir yer. Tüm Türkiye’yi, tüm dünyayı doğa harikası olan Şahinkaya Kanyonu’nu görmeye davet ediyorum" diye konuştu.