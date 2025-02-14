Şahinkaya Eğitim Kurumları, 15 yıllık MUN geleneğini, Türkiye’den CAMMUN’e üçüncü kez davet edilen tek lise olarak taçlandırdı.

Şahinkaya Eğitim Kurumları Model Birleşmiş Milletler (MUN) Kulübü, 30 Ocak - 2 Şubat 2025 tarihleri arasında İngiltere’nin en prestijli MUN konferanslarından biri olan Cambridge Model United Nations (CAMMUN 2025) etkinliğine katılarak uluslararası etkinliklerine bir yenisini ekledi. Şahinkaya Eğitim Kurumları, CAMMUN’e Türkiye’den üçüncü kez davet edilen tek lise unvanını kazandı. Daha önce 2016 ve 2018 yıllarında bu prestijli organizasyona katılan Şahinkaya MUN Kulübü öğrencileri, küresel çapta diplomasi, münazara ve müzakere becerilerini sergileyerek büyük bir deneyim kazandı.

Küresel sorunlara çözüm önerileri

21 kişilik güçlü bir delegasyon ile Cambridge Stephen Perse Vakfı tarafından düzenlenen organizasyonda yer alan Şahinkaya Academy Kampüs öğrencileri; ECOSOC, UNODC, UNICEF, CSW, UNOOSA, HICJ, UNEP ve UNSC gibi komitelerde küresel meseleleri tartışarak çözüm önerileri sundu.

Şahinkaya MUN Kulübü öğrencilerinin katkı sağladığı komiteler ve konular ise şöyle sıralandı;

"Kadının Statüsü Komisyonu (CSW): Evlilikte birey haklarının korunması, küresel liderlikte kadın temsilinin artırılması. Ekonomik ve Sosyal Konsey (ECOSOC): Yapay zekanın artan kullanımı ve etkileri, küresel barınma krizine çözüm önerileri. Tarihî Uluslararası Adalet Divanı (HICJ): Dörtlü İttifak ve Napolyon arasındaki dava süreci. Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP): Ormansızlaşmaya karşı yeni anlaşmalar, elektrikli araç kullanımının artırılması. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF): Uluslararası evlat edinme kurallarının değerlendirilmesi, çocuk evliliklerinin önlenmesi. Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC): Yasadışı uyuşturucu üretiminde kullanılan kimyasalların denetimi, küçük ölçekli uyuşturucu bulundurmanın suç olmaktan çıkarılması tartışmaları. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (UNSC): Venezuela-Guyana toprak anlaşmazlığı, Güney Çin Denizi’ndeki toprak talepleri. Birleşmiş Milletler Uzay İşleri Ofisi (UNOOSA): Yörüngesel uzay çöplerinin izlenmesi, uzay sektörünün özelleştirilmesi üzerine avantaj ve dezavantajlar."

Bu uluslararası deneyimde Şahinkaya öğrencileri Academy Kampüs Müdür Yardımcısı Ragıp Savaş ve İngilizce öğretmeni Timur Salbayev’in eşliğinde diplomasi, münazara ve müzakere becerilerini en iyi şekilde sergileyerek Şahinkaya Eğitim Kurumlarını başarıyla temsil ettiler. Etkinlikte Academy Kampüs öğrencilerinden Atakan Özdemir, Efdal Güney, Ethem Güney, Uygar Güçlü, Yağız Ertuğrul Kaya, Can Mandacı, Fuat Başak, Nehir Naz Kurutaş, Nisa Nur Özgül, Atay Alıcı, Duru Avar, İdil Kargın, Ecrin Alp, Tuğra Muğ, Ceylin Çağrın, Deniz Gökçe, Rüzgar Bahçetepe, Dilara Yağmur Genç, Tuğçe Bor, Mete Kaan Şahinkaya, Elif Nihal Akkoç başarıyla okullarını temsil etti.

Gurur kaynağı oldular

Şahinkaya Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dilay Şahinkaya da bu önemli etkinlikte öğrencilerini yalnız bırakmayarak destek verdi. Etkinlik süresince öğrencilerin azim ve kararlılığını yakından gözlemlediğini belirten Şahinkaya, "Gençlerimizin uluslararası platformlarda başarıyla hem okullarını hem de ülkelerini temsil etmeleri, geleceğe olan inancımızı pekiştiriyor. Onlarla gurur duyuyor ve başarılarının devamını diliyorum" dedi. Öğrencilerine uluslararası farkındalık kazandırmayı, diplomasi yetkinliklerini geliştirmeyi ve dünya meselelerine çözüm üreten liderler yetiştirmeyi hedeflediğini belirten Dilay Şahinkaya, MUN Kulübünün çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğini de sözlerine ekledi.

15 yıllık gelenek

2010 yılında kurulan Şahinkaya MUN Kulübü, 2012 yılında katıldığı ilk ulusal organizasyonla yolculuğuna başladı. O tarihten bu yana katıldığı sayısız organizasyonda sayısız ödül kazanan Şahinkaya MUN topluluğu Cambridge MUN, Harvard MUN, London International MUN, NATO sponsorluğunda düzenlenen MUNLaws gibi organizasyonlardan özel davet alarak başarısını uluslararası düzeye çıkarmıştır.

Model United Nations (MUN), lise öğrencilerinin farklı komitelerde belirli ülkeleri temsil ederek ve onların politikasına uyarak, dünyada olan bazı sorunları konuşup çözmeye çalıştığı uluslararası bir etkinliktir.