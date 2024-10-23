Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Dülük Otoyol Tüneli’nin müjdesini vererek, şehrin ulaşım altyapısının güçleneceğini duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Organize Sanayi Bölgesi’nin trafiğini rahatlatmak ve kente giriş-çıkışları kolaylaştırmak amacıyla büyük bir projeye imza atıyor. Organize Sanayi Bölgesi’nin yoğun trafiğini hafifletmek için hayata geçirilecek bu projeyi, Şahin duyurdu. Başkan Şahin, projenin hem şehir içi ulaşımı rahatlatacağını hem de sanayi bölgesindeki ticari faaliyetlere önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

Konuyla ilgili konuşan Fatma Şahin, “İpekyolu’na alternatif olarak düşündüğümüz Dülük otoyol tüneli, Dülükbaba Ormanı ve Antik Kentinin altında açılacak. Tünellerde 4. Organize Sanayi Bölgesi’ne direkt bağlantı sağlayacak. Bu yapılırken hem yeşil hem de tarihi merkez korunacak. 6 milyar TL değerinde, 7 bin 414 metre uzunluğundaki tünel projesi İpekyolu’ndaki yoğunluğu azaltacak. Gazianteplilere hayırlı olsun” dedi.