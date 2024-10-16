Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve beraberindeki heyet, GGC Başkanı Meral Ay ve Yönetim Kurulunu ziyaret ederek, “Hayırlı Olsun” dileklerinde bulundu. Gaziantep’in ve yerel basının sorunlarının konuşulduğu ziyarette, ortak akıl vurgusu yapılırken, kent yararına olan her konuda, herkesin birbirine destek vermesi gerektiği dile getirildi.

Geçtiğimiz haftalarda Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı’na seçilen Meral Ay ve yönetim kurulu üyeleri, vizyon projelere imza atmak için yoğun çaba sarf ederken “Hayırlı Olsun” ziyaretleri de hız kesmeden devam ediyor. Bu anlamda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu ve beraberindeki heyet, GGC Başkanı Meral Ay ve Yönetim Kurulunu ziyaret ederek “Hayırlı olsun” dileklerinde bulundular.

“Biz olmazsak siz, siz olmasanız biz olmayız”

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti’ne yeni dönemde başarılar dileyen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin “ Siz olmazsanız biz olmayız, biz olmazsak siz olmazsınız. Birlikte rahmet var, birlikten kuvvet doğar. 22 yıllık süreçte, yolculuk kadar yoldaşlıkta çok önemli. Gazeteciler Cemiyeti 1969 kurulmuş her birinizin burada çok büyük bir tecrübesi var. Hep birlikte hayat mektebinin içindeyiz. Çok zor bir coğrafyadayız ve coğrafyanın en zor şehirlerinden birinde yaşıyoruz. Bu güzel şehrimizde Gaziantep modelinin yönetmeye çalışıyoruz. Bu yönetişim modelinde liderlik çok önemli. Başarılarımızın altında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ve AK Parti’nin imzası var. Biz o takımın parçası olarak bu işleri başardık. Hakikaten önümüzü açan fırsat veren, bu fırsatı emeğe dönüştüren 22 yıl geçirdik. Bu süreçte hepimiz yetiştik. Hayat tecrübelerle dolu her gün bir şey öğreniyorum. Hem parlamentoda ki görevimizde hem kurucu Aile Bakanlığımız dönemimizde hep işi ehline vermeye ve adaletli davranmaya gayret gösterdik. Ben de coğrafya karakterdir diyorum. Bu coğrafyada çalışmak zorundayız ve çok güzel eserler çıkarmak zorundayız” dedi.

“Bir kuş, tek kanatla uçamaz”

Basınla ikiz kardeş konumunda olduklarını belirten Şahin, “Biz sizinle ikiz kardeşiz. 7/24 çalışan, gece rüyasında işine devam eden, zaman ve mekan tanımayan iki gurubuz. Tesisleşmeyi tamamladık ama tanıtımla ilgili sizlere çok ihtiyacımız var. Çünkü uluslararası işler çıkarıyoruz. Yerel kalkınmayı Gaziantep’in yüksek vizyonuyla birlikte yürütmemiz gerekiyor. Tek başına, tek kanatla bir kuş uçamaz. Hepimizin bu koordinasyonları sağladığı zaman ve Suriye meselesinde her şey yoluna girdiğinde Orta Doğu yönetim merkezi olmak için önümüzde büyük bir fırsat var. Bu herkesin kazandığı bir durum olacaktır. Ankara’da ne kadar güçlüyseniz Gaziantep’te de kadar güçlüsün. Bu bir takım oyunudur” ifadelerini kullandı.

“Bardağın boş tarafını birlikte dolduracağız"

2014 yılında UNESCO’ya girdiklerini belirten Başkan Şahin, “Bugün gastronomi bölümü öğrencilerinin puanı yükseldi. Bu fırsat her zaman elimize geçmez. Elimizde böyle bir takım var. Hakikaten böyle bir dönem var. Şu bardağın boş tarafı her zaman vardır bunu nasıl birlikte dolduracağız ve birlikte nasıl büyüteceğiz, bunu birlikte başarabileceğimize biz inanıyoruz. Sizinle birlikte yapacağımız çalışmalar bize de güç kuvvet verecek. Bizim de buna ihtiyacımız var. Yine yapılması gereken neyse biz birlikte başaralım. Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti’ni bütün dünyaya Türkiye’ye demiyorum Bütün dünyaya örnek bir cemiyete dönüştürelim. Biz buna hazırız ve kararlıyız birlikte başaracağı” ifadelerine yer verdi.

“Halkla bütünleşen çok çalışkan bir vekillik dönemi geçirdi”

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Meral Ay’da kent yararına olan bütün projelere destek vereceklerini ve birlikte çalışmaya hazır olduklarını dile getirdi. Başkan Şahin’in başarılı ve örnek çalışmalara imza attığını belirten Ay, “Bakan başkanımız halkla bütünleşen çok çalışkan bir vekillik dönemi geçirdi. Ardından da bu başarının bakanlıkla taçlandırılması biz Gazianteplileri çok gururlandırmıştı. Bölgenin ilk kadın Bakanı olmuştu. O dönemde de farkındalığını hissettirdi. Gaziantep’te basın sitesinin oluşmasında Bakanımız Fatma Şahin başta olmak üzere Adalet eski Bakanımız Abdülhamit Gül ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek’in çok büyük katkıları var. Öncelikle ben onun için de çok çok teşekkür ediyorum. Daha sonrasında ilklerin Başkanı belediye başkanı olmaya karar verdiğinde destekledik ve görüyoruz ki şehrin birçok acil ihtiyaçlarında devletimizle güçlü ilişkileri sayesinde hizmetler akın akın kentimize yağıyor” ifadelerini kullandı.

“Bir kadın el değdi şehrimiz değişti”

Kentin bir çok sorunu bulunduğunu ve bu sorunların elbirliği ile çözüleceğini belirten Ay, ”Tabii ki şehrimizin sorunları var, tabii ki şehrimizin sıkıntıları var. Başkanımız Gaziantep’in gelişmesine her zaman katkı sağlamıştır yol gösterici olmuştur. Biz yine bakan başkanımızla yan yana Gaziantep’in sorunlarının çözümü için gayret göstereceğiz. Bir kadın el değdi şehrimiz değişti. Biz de Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti olarak özellikle altını çizmek istiyorum. Gaziantep’teki tüm gazeteler televizyonlar, radyolar, haber, ajansları, dergiler ve odaların belediyelerin basın birimi de çalışan arkadaşlarımızın oylarıyla çok demokratik bir ortamda seçim oldu. Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Gaziantep medyasının amiralidir” diye ekledi.

“İntihar olayları domino etkisi yapabiliyor”

Son aylarda yaşanan intihar olaylarına da değinen Ay, “ Türkiye’de yaşanan intihar cinayet olayları toplumda domino etkisi yapabiliyor. Bu yüzden biz ilk icraatımız olarak yönetim kurulu kararı aldık intihar haberlerini kendi üyelerimizle birlikte hızlı bir şekilde istişarede ederek bu tür olayları artık yayınlamama kararı aldık. Kadına şiddetle ilgili de son günlerde inanılmaz şekilde haberler yayınlanıyor. Bu konuyla ilgili başsavcımızla da görüşeceğiz. Özellikle kadın cinayetlerinin sonunda alınan cezaların büyüklüğünü ve ağırlığını anlatan yoğun haberler girmek istiyoruz. Bu konuda da bir çalışma yapacağız. Gazeteci, olayın merkezine bazen suçluyu alamayabiliyor, mağduru alabiliyor ya da suçluyu. Bir sebep ortaya sunarak başkalarına da aynı sebepten dolayı ben de yapayım geçen yıl benim de işim bana bunu yapmıştı ya da işsizim ya da işte madde bağımlısı. Yani ciddi anlamda bu konuda kararlar alıyoruz. Kendi içimizde ilk yönetim kurulu toplantımıza bunu çalıştaya çevireceğiz ve bütün Gaziantep basınıyla ilgili ciddi anlamda çalışma yapacağız. Çünkü bu çok önemli suçluyu öven değil, daha çok suçluyu ve aldığı cezaları öne çıkaran kadın cinayetlerinde haberler yapmayı tercih edeceğiz” şeklinde konuştu.

GGC Başkanı Ay müjdeyi verdi

GGC Başkanı Ay, seçim öncesi verdikleri vaatleri tek tek yerine getirmeye özen gösterdiklerini belirterek, “Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti olarak Başkanımız Fatma Şahin’den bir sosyal tesis istemiştik. Fatma bakanımız da ilk ziyaretimizde buna olumlu karşılık verdi. Yönetim Kurulu üyelerimizle birlikte gittik yerimize baktık. Gaziantep’e hayırlı olsun. İnşallah çok yakın sürede hem protokolünü hem de açılışını yapacağız. Gaziantep’in çok merkezi bir yerinde, özellikle sahada çalışan arkadaşlarımızın çayını kahvesini içebileceği yine emekli gazeteci arkadaşlarımızın çok rahat kullanabileceği ve tüm gazetecilere açık olan bir sosyal tesisimizi inşallah yakın zamanda Gaziantep’imizin meslektaşlarımızın hizmetine açacağız” diye konuştu.