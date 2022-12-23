Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin 25 Aralık Gaziantep’in kurtuluşunun 101’ inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin 25 Aralık Gaziantep’in kurtuluşunun 101’ inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin mesajında, 25 Aralık tarihinin, bir şehir halkının namus ve hürriyetini çiğnetmemek için, 101 yıl önce silahsız ve cephanesiz bir şekilde 10 ay 9 gün boyunca bir taraftan düşmanla, diğer taraftan da açlık ve yoklukla verdiği onurlu mücadelenin unutulmaması ve unutturulmaması için önemli bir tarihin yıldönümü olduğunu belirtti.

Şahin, 25 Aralık’ta bir şehrin asil direnişini, inanç ve cesaretiyle perçinleyerek tarihteki en şanlı destanı yazmasıyla ‘Gazilik’ onuruna layık olmasının kutlandığını ifade ederek, “’Ölürsem şehit, kalırsam gazi olurum’ inancıyla, bütün yardımların önünün kesilmesine rağmen verilen mücadelenin haklı gururunu yaşıyoruz” dedi.

Gazi şehrin 6bin 317 evladının şehadet şerbetini içerek Ayıntab’ı düşman işgalinden kurtardığını vurgulayan Başkan Şahin, “Bu necip millet kadınıyla, erkeğiyle, çoluğuyla, çocuğuyla, yaşlısıyla, genciyle canları pahasına bu toprakları savunmuştur” diyerek mesajına şöyle devam etti: “Bu kahraman halk, annesinin iffetine saldıran Fransız askerlerine taş atarak karşı koymaya çalışan ilk şehidi 14 yaşındaki Kamil’i; Köprübaşı’ndaki kararlı mücadelesiyle, ‘Düşman askeri cesedimi çiğnemeden Antep’e giremez’ diyen Şahinbey’i; ‘Vurun Antepliler Namus Günüdür’ diyen Karayılan’ı ile vatan sevdası ve iman gücüyle işgale direnmiştir. Kadın, erkek, genç, yaşlı, çocuk tek yürek olarak vatan toprağını düşman postalına terk etmeyen Ayıntab halkının cesaret ve kahramanlığının, bugün ve daima bizlere örnek olması gerekmektedir. Bizler de o kahraman yiğitlerin torunları olarak, atalarımızın gösterdiği vatan sevdası ve iman gücüyle çıktıkları bu yolda, Gaziantep’in kurtuluş mücadelesinden ilham alarak ülkemiz, milletimiz için çok çalışmaya devam edeceğiz. Al bayrağımızın göklerde özgürce dalgalanması için gerektiğinde canımızı vermekten kaçınmadan bize bırakılan mirasa, kutsal emanetimize sahip çıkacağız. Birliğimizden, dirliğimizden taviz vermeden geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz. Antep’i Gaziantep yapan atalarımız ile gurur duyduğumu ifade ederek, başta Antep direnişinde can vermiş aziz şehitlerimiz olmak üzere bu toprakları kanları ile vatan yapan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Gazi şehirli tüm hemşerilerimin 25 Aralık Kurtuluş Günü’nü kutluyor, sevgi ve saygılar sunuyorum” ifadelerine yer verdi.