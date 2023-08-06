Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Melek Polat ve Yağmur Yavuz Uluslararası Marmara Cup Karate Turnuvası’nda dereceye girerek ülkeyi ve gaziantep’i gururlandırdılar.

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Melek Polat, Yağmur Yavuz ve Antrenör Barış Solkol, 28-30 Temmuz 2023 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Marmara Cup Karate Turnuvası’nda 11 ülke ve 501 sporcu arasından Melek Polat 44 kg’da, Yağmur Yavuz’da 39 kg’da 3’üncü olarak ülkemizi ve şehrimizi başarıyla temsil ettiler.

Sporcularımızı tebrik ediyorum

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulüp Başkanı Cuma Güzel, sporcuları aldığı başarılardan dolayı tebrik ederek, “Şahinbey Belediyesi olarak gençlerimizin spor yapmasını önemsiyoruz. Sporu tabana yayarak sadece futbol odaklı değil diğer spor dallarını da destekleyerek Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü olarak gençlerimizi farklı spor dallarına yönlendiriyoruz. Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü sporcularımızdan Melek Polat 44 kg’da, Yağmur Yavuz’da 39 kg’da 28-30 Temmuz 2023 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Marmara Cup Karate Turnuvası’nda 3’üncü olarak hem ülkemizi hem de şehrimizi gururlandırdılar. Sporcularımız Melek Polat, Yağmur Yavuz ve Antrenörümüz Barış Solkol’u elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik ediyorum” dedi.