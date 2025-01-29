Şahinbey Belediyesi tarafından Umreye gönderilen öğrenciler Gaziantep’e döndü. 7 yıldır devam eden proje kapsamında, Şahinbey Belediyesi bu zamana kadar bin 110 öğrenciyi umreye göndermiş oldu.

Gaziantep Valiliği, Şahinbey Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gaziantep İl Müftülüğü’nün birlikte organize ettiği umre ödüllü “Şefkat Peygamberi” kitabından yapılan sınavda dereceye girerek umre ziyareti için kutsal topraklara giden öğrenciler, ziyaretin ardından Gaziantep’e döndü.

Kutsal topraklardan dönen öğrenciler, mübarek toprakları görmenin mutluluğu içerisinde olduklarını ve kutsal topraklarda İslam ümmeti için bol bol dua ettiklerini dile getirdiler. Dış hatlar çıkışında çocuklarını heyecanla bekleyen aileler, çocuklarını Şahinbey Belediyesi yetkilileriyle birlikte çiçeklerle karşıladılar.

“Genç yaşta umreye gittiler”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, genç yaşta umreye gitmenin herkese nasip olmayacağını belirterek, “Yedi yıldan bu yana kitap okuma yarışması sonrasında dereceye giren Şahinbey İlçesi’ndeki lise öğrencilerimizi umreye gönderiyoruz. Bu yılda 177 kişilik kafilemiz umre görevini tamamlayıp şehrimize döndü. Öğrencilerimiz Mekke, Medine, Kâbe ve Peygamber Efendimiz (S.A.V)’in kabrini ziyaret ettiler. Allah mübarek etsin. Sağ salim döndüler. Bu genç yaşta böyle mukaddes yolculuğa çıkmak herkese nasip olmaz. Gençlerimizde bunun farkında. Rabbim devamını getirmesini nasip etsin inşallah” dedi.

“Tahmazoğlu’na teşekkür ederiz”

Umreden dönen öğrenciler, İslam ümmeti için dua ettiklerini ve o mübarek yerleri görebilme şansına sahip oldukları için çok mutlu olduklarını belirterek, kendilerine bu imkânı sunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ederek, “Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’nun sayesinde bu genç yaşımızda umreye gitme imkânı bulduk. Oradaki tüm masraflarımızı karşılayarak bizleri umreye gönderdi. Kendisinden Allah razı olsun” ifadeleri kullanıldı.

Öğrencilerin aileleri de çocuklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşayarak, “Çok mutlu ve gururluyuz. Çocuklarımız bu genç yaşta umreye gitme imkânı buldular. Bu imkânı sunan Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.