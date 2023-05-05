Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ‘Gaziler Diyarından, Şehitler Diyarına’ projesi oluşumunda Çanakkale’yi ziyaret edecek öğrencilerin bilgilendirme toplantısında öğrencilerle bir araya geldi.

Şahinbey Belediyesi Çanakkale Deniz Zaferi’nin 100. Yıl etkinlikleri oluşumunda başlattığı “Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına” projesi ile bu güne kadar 144 bin 665 öğrenci ve vatandaşı ecdadıyla buluştururken, bu yıl ki seferlerle bu sayıyı 180 bin 17’ye çıkaracak. Şahinbey Belediyesi tarafından Çanakkale’de ecdadıyla buluşturulacak olan gençler için Şahinbey Belediyesi Kültür Merkezi’nde bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kurum müdürleri öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

"Gençlerimiz için yatırımlar yapıyoruz"

Gençleri sevdiğini ve önemsediğini ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu “Çanakkale bizim için tarihi bir dönüm noktası ve dünyada yazılmış en büyük destan. Mermilerin havada çarpıştığı, imkânla imanın savaştığı destansı bir savaştı. Düşmanda imkân vardı, Mehmetçikte iman. O büyük savaşta iman galip geldi. Çünkü inanmak bir şeyi başarmanın yarısıdır. Gençleri gerçekten çok seviyorum. Gençler hem bizim hem ülkemizin geleceği. Sizlere eğitim, kültür, sanat ve spor alanında ne kadar iyi imkân sunarsak ülkemiz o kadar hızlı büyür. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gençlere ayrı bir önem veriyor. Gençlerin seçme ve seçilme yaşını 18’e düşürdü ve gençler için önemli imkânlar sundu. Şahinbey’de göreve geldiğimde 683 bin nüfusumuz vardı. Şu anda 1 milyon 270 bin kişiye çıktı. Belediyeyi devraldığımız da 92 milyon bütçemiz varken 200 milyon borcumuz vardı. Şuanda belediyemizin hiç borcu yok ve bütçemizi arttırdık” diye konuştu.