Şahinbey Belediyesi tarafından 6’ncısı düzenlenen “Kitap Hayattır, Hayat Kitaptır” temalı Şahinbey Kitap Günleri Fuarı’na katılan Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (Türk DEGS) Başkanı Emekli Tümamiral Dr. Cihat Yaycı Şahinbey Belediyesi’nin hizmetlerini gezdi.

Şahinbey Belediyesi tarafından 6’ncısı düzenlenen Şahinbey Kitap Günleri Fuarı’na katılan Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (Türk DEGS) Başkanı Emekli Tümamiral Dr. Cihat Yaycı, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile birlikte Şahinbey Millet Kütüphanesi’ni ve Şahinbey Millet Camini gezerek yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Gördüğüm en başarılı 3 belediye başkanından biri

Şahinbey Belediyesi’nin projelerini beğenen Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (Türk DEGS) Başkanı Emekli Tümamiral Dr. Cihat Yaycı, “Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu gördüğüm en başarılı üç belediye başkanından biri. Şehre ve ilçeye harika eserler kazandırmış Şehitler diyarı Çanakkale’ye 200 bine yakın genci götürerek vatan toprağının kolay kazanılmadığını yerinde göstermiş. Üniversite gençlerine maddi yardımda bulunuyor. Başarılı öğrencileri bisikletle ödüllendiriyor. Daha sayamadığımız birçok hizmetleri var. Emeği geçen herkesin eline sağlık” dedi.

"Birbirinden değerli yazarları ağırlıyoruz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (Türk DEGS) Başkanı Emekli Tümamiral Dr. Cihat Yaycı’yı ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Altıncısını düzenlediğimiz kitap fuarımız 22 Ekim tarihine kadar açık kalacak. Fuarımızda birbirinden değerli konukları ağırlıyoruz. Mavi Vatan’ın fikir babası ve Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (Türk DEGS) Başkanı Emekli Tuğ Amiral Cihat Yaycı’yı misafir ettik. Kendisini İlçemize kazandırdığımız Şahinbey Millet Cami’ni ve Şahinbey Millet Kütüphanesi’nde yapılan çalışmaları gezdirdik. Kitap Fuarımızdaki söyleşisinde ise gençlere İsrail’in amacı ile ilgili birbirinden değerli bilgiler verdi. Kendisini Şehrimizde ve İlçemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk” diye konuştu.