Çiftçilere ve hayvan yetiştiricilerine önemli destekler sağlayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Kumruhamurkesen Köyü’nde hayvan desteğinde bulunduğu Bay ailesini ziyaret etti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu 16 koyun 1 koç verdiği ve şuan 80 koyuna sahip olan hayvan yetiricisi aileyi ziyaret etti. Tahmazoğlu, ziyarette, kuzuları severek hayvan yetiştiricisi aile ile sohbet etti. Şahinbey Belediyesi’nin vermiş olduğu hayvanlarla ailesinin geçimini sağlayan Selda Bay kendisine verilen koyunlardan doğan 40 erkek koyunu satarak okula giden çocuklarını da okutuyor.

“Şahinbey’de hayvan sayısı arttı”

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, ailelere verilen hayvanların sayısının artarak çoğaldığını belirterek, “Kumruhamurkesen Köyü’nde Bay ailesini ziyaret ettik. Bu ailemize 16 koyun 1 koç vermiştik. Verdiğimiz hayvanlara iyi bakan Bay ailesi bu sayıyı 80’e çıkarttı. Bu hayvanlarda emeği olan Selda ablamıza ve çocuklarına çok teşekkür ediyorum. Onlara hem koyun hem de yem desteğinde bulunmuştuk. 17 ile başladıkları küçükbaş hayvancılıkta bugün 80 adet koyun ve kuzuya sahip olmuşlar. Selda ablamız 80 tane küçükbaş hayvanın erkek olanlarının 40 tanesini de satarak üniversiteye giden çocuklarına harcamış. Kendisine verilen küçükbaş hayvanlar sayesinde kimseye muhtaç olmadan çok rahat bir şekilde geçimini sağlayabiliyor” dedi.

“Başkanımız sayesinde hayvancılık yapıyoruz”

Mehmet Tahmazoğlu sayesinde hayvancılık yaptıklarını belirten Selda Bay, “Başkanımızın verdiği hayvanlara çok iyi baktık. 17 olan sayıyı 80’e çıkardık. 80 olan hayvanımızın 40 tanesini satarak çocuklarımın eğitimi için harcadım. Allah Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’ndan razı olsun” diye konuştu.