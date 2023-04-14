Şahinbey Belediyesi ve hayırsever Nişasta ailesi tarafından Mavikent Mahallesi’ne yapılan Mehmet İhsan Nişasta Cami’nin açılışı, düzenlenen törenle yapıldı.

Şahinbey Belediyesi’nin ve Nişasta ailesinin katkılarıyla tamamlanan cami 1085.35 m2 inşaat alanı üzerine yapıldı. Mavikent Mahallesi sakinlerinin hizmetine açılan cami zemin kat ve asma kattan oluşuyor. Düzenlenen açılış törenine; Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey İlçe Müftüsü Necati Şafak, hayırsever aile ve protokol üyeleri katıldı.

Mavikent bizim dönemimizde kurulan bir mahalle

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Mavikent Mahallesi’ne 4. camiyi kazandırdıklarını belirterek “Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan Ayı’nın sonuna geldik. Rabbim hepimizi Ramazan Ayı’nın bereketinden ve feyzinden istifade edenlerden eylesin. Önümüzdeki hafta mübarek Kadir Gecesi var. Bin aydan daha hayırlı bir gün. İnşallah onu da idrak edip sevabından faydalananlardan olalım. Mavikent Mahallesi bizim dönemimizde kurulan bir mahalle. Bu bölgede hiçbir şey yokken, şimdi ise 6.000’in üzerinde evimiz var. Yapmış olduğumuz konutlar, çarşılar, pazarlar, parklar ve sosyal tesisler var. Mavikent Mahallemize 4. camimizi kazandırdık. Camimizin yanı başında çocuklarımız ve hanım kardeşlerimiz için Kur’an kursumuz ve sohbet salonumuz bulunuyor. Hocamız burayı 7/24 açık tutup mahalle sakinlerine dini bilgiler verirse; burası yaşayan bir cami olur. Sadece namaz vakitlerinde açılıp kapanan bir cami değil. Sürekli kitap okunan, ilim öğrenilen bir mekan olsun istiyoruz. Çünkü dinimizin ilk emri ‘Oku’ ne kadar çok okur ve öğrenirsek iki günü bir olanlardan olmayız inşallah. Hayırseverimiz İhsan Bey’e de çok teşekkür ediyorum. Rabbim hayrını kabul eylesin” diye konuştu.

Emeği geçen herkesten Allah razı olsun

Mavikent Mahallesi’nde hizmete açılan caminin sadece ibadet için değil Kur’an-ı Kerim öğrenmek içinde kullanılacağını ifade eden Şahinbey İlçe Müftüsü Necati Şafak “Öncelikle böyle bir hizmete vesile olanlara çok teşekkür ediyorum. Rabbim bu hizmeti makbul ve daim eylesin. Peygamber Efendimiz (S.A.V) ‘Kim bir mescit inşa ederse Allah (c.c ) ona cennete yapmış olduğu evin benzerini cennet taşlarıyla bir saray inşa eder’ diyor. Allah’ın mescitlerini ancak Allah’a ve ahiret gününe iman eden, namazlarını kılan ve zekâtlarını veren müminler inşa eder. Bunlar doğru yolda olduklarını ve kurtuluşa erdiklerini Kur’an-ı Kerim bizlere müjdeliyor. Mavikent Mahallemize bu camimizi kazandıranlardan Allah razı olsun” diye konuştu.

Hayırsever İhsan Nişasta ise “Öncelikle bu caminin yapını bana kısmet eden Rabbime şükürler olsun. Caminin yapımında bizlere destek olan Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na da çok teşekkür ediyorum” diye konuştu