Şahinbey Belediyesi, depremin ardından sel felaketinin vurduğu Şanlıurfa’ya acil olarak takviye ekip gönderdi.

Şanlıurfa bölgesinde etkili olan sağanak sonrası meydana gelen sel felaketi nedeniyle Şahinbey Belediyesinin görevlendirdiği ekipler Şanlıurfa’da çalışmalara destek oluyor.

“Şanlıurfalı kardeşlerimizin yanındayız”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu sel felaketinden etkilenen Şanlıurfa halkının yanında olduklarını belirterek, “Daha önce deprem felaketi yaşayan ve ardından sel felaketine maruz kalan illerimizden Şanlıurfa’ya destek olarak oradaki vatandaşlarımızın yaralarını sarıyoruz. Deprem felaketinin ardından yaşanan sel felaketi bizleri ayrıca derinden üzdü. Şanlıurfalı kardeşlerimizin yaralarını sararak, hem deprem hem de sel felaketinde yaşanan tüm olumsuzlukları omuz omuza vererek en kısa sürede ortadan kaldıracağız” diye konuştu.