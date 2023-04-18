Şahinbey Belediyesi, Kadir Gecesi’nde iftar yemeğinin yanı sıra teravih namazı sonrasında vatandaşlara lokma tatlı ikramında bulundu.

Şahinbey Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşlara Şıh Meydanı’nda iftar sofrası kurarken Kadir Gecesi nedeniyle Karataş Mahallesi’ndeki Hasan Hoca Efendi Cami’nde teravih namazından çıkan vatandaşlara lokma tatlısı ikram etti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şıh Meydanı’nda vatandaşlarla birlikte iftar açtıklarını daha sonra ise Karataş’ta lokma tatlı ikramında bulunduklarını belirterek, "Mübarek Kadir Gecesi’nde Şıh Meydanı’nda vatandaşlarımız ile birlikte iftarımızı açtık. Hep birlikte Ramazan ayının ve Kadir Gecesi’nin maneviyatını yaşadık. Şıh Meydanı Ramazan ayının dolu dolu yaşandığı bir mekan. Şahinbey Belediyesi olarak Şıh Meydanı’nda vatandaşlarımızla iftar sofrasında bir araya geldiğimiz gibi, Kadir Gecesi de Hasan Hoca Efendi Cami’nde lokma tatlısı ikramında bulunduk. Rabbim tüm gecelerimizi güzel bir şekilde yaşamak ve Ramazan Bayramı’na kavuşmayı nasip eylesin" dedi.

Başkan Tahmazoğlu’na teşekkür ettiler

Teravih namazı sonrası camiden çıkan ve Şahinbey Belediyesi’nin tatlı ikramını alan vatandaşlar duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu her yıl Kadir Gecesi’nde lokma tatlı dağıtıyor. Bu mübarek günün güzelliğine kendisi de yapmış olduğu bu ikramlarla güzellikler katıyor. Başkanımızın çalışmalarından memnunuz Allah kendisinden razı olsun” dediler.